Emma Marrone, "quanto sei brava a letto da 1 a De Martino?": cala il gelo

Mentre sui social si diffonde il tam tam impazzito sulla "buca" data da Emma Marrone all'ex fidanzato e oggi amico Stefano De Martino, che secondo i retroscena l'avrebbe voluta super ospite di Affari tuoi nello speciale Lotteria Italia del 6 gennaio, un altro video sta diventando virale in Rete. E' l'anticipazione dell'intervista della cantante salentina a Fuori di Cabello, il nuovo podcast di Victoria Cabello.

L'ex volto di Mtv Italia ha torchiato personaggi celebri come Diletta Leotta, Federica Pellegrini, Enzo Miccio e, appunto, l'autrice di L'amore non mi basta e Apnea. Nel suo passato, Emma ha visto spesso mescolarsi musica, televisione e affari di cuore anche in virtù della esperienza ad Amici di Maria De Filippi che l'ha vista protagonista insieme proprio a De Martino. La loro relazione giovanile aveva fatto sognare i fan prima dell'arrivo di Belen Rodriguez nella vita del ballerino.

Nella girandola delle domande più o meno indiscrete, la Cabello infiamma il faccia a faccia con la Marrone domandandole a bruciapelo: "Quanto sei brava a letto da 1 a Stefano De Martino che è 10?". Emma non sembra fare una piega e ribatte secca: "Ma io che c***zo ne so, mi scusi".

Non tutti hanno però colto subito la "dotta" citazione della cantante, che ha riproposto parola per parola un mitico cult dei social di qualche anno fa, la risposta del macellaio Lorenzo Chini a un giornalista che gli aveva appena chiesto perché la carne che vendeva costasse così tanto. "Ti prego dimmi che stava citando il meme del macellaio", scrive tra i commenti una fan della Cabello. E Victoria conferma: "Citava proprio quello, un ca***o di genio. Pensa che Emma mi ha dovuto spiegare questo meme perché ovviamente sono una boomer".