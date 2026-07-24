Soldi, Chiara Ferragni in grossi guai: cosa rischia (e chi non paga)

Il periodo difficile inziato col Pandoro gate non sembra essere finito per Chiara Ferragni : su di lei e sulla sua azienda, Fenice, penderebbero ancora tre cause milionarie di risarcimento per i danni che tutta quella vicenda avrebbe provocato. "Due sono in fase avanzata, e le hanno promosse Safilo, colosso degli occhiali (ha chiesto 5,9 milioni di euro) e Angelini Beauty per cui l’influencer avrebbe dovuto lanciare nel 2023 una linea di profumi", scrive Fosca Bincher su Italia Oggi. Aggiungendo che invece la terza, in fase più iniziale, sarebbe stata promossa da Swinger international, gruppo titolare del marchio Genny e licenziatario di Just Cavalli e Versace Jeans Couture.

Dall’ultima assemblea di bilancio di Fenice, sarebbe emersa la notizia dell’aumento di fatturato, con un incasso nel 2025 di 2,7 milioni di euro, e del risultato ancora in rosso ma per una cifra non consistente: 64.679 euro. "L’obiettivo della società è quello di consolidare la ripresa delle attività mantenendo, al contempo, una struttura dei costi particolarmente efficiente, anche in considerazione del venir meno degli effetti negativi derivanti dal citato procedimento giudiziario", ha fatto sapere il manager dell'azienda Claudio Calabi, che in questi mesi avrebbe provato a raddrizzare la situazione finanziaria e imprenditoriale della Ferragni.

Tbs crew, che insieme a Fenice era stata coinvolta nello scandalo dei pandori, sarebbe invece ancora in sofferenza. "Pur permanendo elementi di incertezza legati ai tempi e all’intensità del completo recupero del mercato di riferimento - ha sottolineato Calabi - l’organo amministrativo rileva un’evoluzione favorevole rispetto allo scenario registrato nel corso del 2025".