Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

Senza voler togliere nulla, per carità, caro direttore, al nostro Enrico Stinchelli per la sua difesa, direi, genetica di Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice per averne criticato la gestione in un’intervista all’estero- genetica per ragioni culturali o addirittura antropologici - vorrei contribuire ad affogare la esultante sinistra nelle acque della laguna ispirandomi a Piero Sansonetti per quanto ha scritto sull’Unità. Si, proprio l’Unità fondata da Antonio Gramsci - sì, proprio da Antonio Gramsci - nel 1924 e a lungo giornale ufficiale del Pci, più volte scomparso dalle edicole e infine riportatovi dall’editore e avvocato campano Alfredo Romeo, per niente nostalgico del comunismo, reale e non reale, crollato col muro di Berlino nel 1989 ma non nel cuore, nella penna, nel cervello, direi anche nell’istinto culturale pure di tante toghe italiane risorte a nuova vita con la vittoria referendaria del no alla riforma costituzionale della magistratura. Questa pseudo sinistra dell’antifascismo mobilitato anche contro il fascismo che non c’è, come quello attribuito alla direttrice d’orchestra Venezi, elettrice orgogliosa di destra, e perciò indegna anche moralmente di tenere in mano una bacchetta che non sia un fascio, ce l’ha fatta a infilzare la sventurata incorsa nell’infortunio, ripeto, di un’intervista critica sulla gestione del teatro veneziano. Il cui sovrintendente, sotto attacco da tempo per avervela portata, si è appeso come a un cappio per infilarvene la testa. Non sto a dire dei consensi da lui ottenuti anche a destra per carità umana.

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L’intervista costata il posto, salvo improbabili sorprese giudiziarie, figuratevi, alla Venezi è stata paragonata con felice e onesta arguzia da Sansonetti a quella che nel 1976 rilasciò a Le Monde contro linea e gestione del Pci dall’inviato dell’Unità Alberto Jacoviello, firma storica del giornalismo italiano, non solo comunista. Vent’anni prima- per fare capire di chi sto parlando ai più giovani che hanno però studiato un po’ di storia - egli seguì in Ungheria, sempre per conto dell’Unità, la rivoluzione contro Mosca in concorrenza antisovietica con Indro Montanelli, al quale toccò proteggerlo in un posto di blocco. Per quell’intervista di 20 anni dopo, ripeto, i colleghi e compagni dell’Unità, fra i quali un giovanissimo Sansonetti, furono chiamati in una lunga assemblea di sezione, durata più di un giorno, a chiedere l’espulsione di Jacoviello dal partito.

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