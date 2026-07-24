Gemitaiz insulta gli agenti presenti al concerto: "Quelle mer*** della polizia"

Ancora attacchi gratuiti alle forze dell'ordine. Questa volta il protagonista è il rapper Gemitaiz. L'artista romano si è esibito la scorsa domenica a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, all'evento Shock Wave Festival. Ma tra il pubblico ha trovato una sorpresa a lui sgradita: le unità cinofile delle forze dell'ordine. Così si è lasciato andare a una serie di frasi pesanti, che sono state riportate dal quotidiano abruzzese Il Centro.

"Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste merd*** vengano a cag*** il cazz*** ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio", ha urlato il rapper di Roma. La sfuriata di Gemitaiz è diventata virale sui social ed è presto arrivata anche fuori dai confini locali.