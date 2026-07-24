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Gemitaiz insulta gli agenti presenti al concerto: "Quelle mer*** della polizia"

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venerdì 24 luglio 2026
Gemitaiz insulta gli agenti presenti al concerto: "Quelle mer*** della polizia"

2' di lettura

Ancora attacchi gratuiti alle forze dell'ordine. Questa volta il protagonista è il rapper Gemitaiz. L'artista romano si è esibito la scorsa domenica a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, all'evento Shock Wave Festival. Ma tra il pubblico ha trovato una sorpresa a lui sgradita: le unità cinofile delle forze dell'ordine. Così si è lasciato andare a una serie di frasi pesanti, che sono state riportate dal quotidiano abruzzese Il Centro

"Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste merd*** vengano a cag*** il cazz*** ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio", ha urlato il rapper di Roma. La sfuriata di Gemitaiz è diventata virale sui social ed è presto arrivata anche fuori dai confini locali.

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Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Luisa Russo, che però ha cercato di tenersi alla larga allo scontro politico che si è acceso in città. Anche perché lo stesso Comune ha finanziato con 45mila euro il festival che ha ospitato Gemitaiz, condannato da quasi tutti gli esponenti politici locali. La sindaca ha commentato: "Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall’artista nei confronti delle forze dell’ordine. Si tratta di parole che non condivido e che non rappresentano in alcun modo i valori dell’amministrazione comunale né quelli della nostra comunità".


 

@ilmegliodelrap_tiktok Blitz a sorpresa delle forze dell’ordine durante il concerto di Gemitaiz, andato in scena ieri sera a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti (Abruzzo). Gli agenti hanno effettuato controlli nell’area dell’evento con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, sorprendendo parte del pubblico presente. Durante il concerto, il rapper ha commentato dal palco quanto accaduto. Gemitaiz ha spiegato che, in altre occasioni, quando si accorge della presenza dei cani antidroga, tende ad avvisare il pubblico; questa volta, però, non li aveva notati in tempo e per questo si è scusato con i fan: «Non li ho proprio visti». Nel suo intervento, l’artista ha espresso il proprio disappunto per i controlli, utilizzando toni molto duri nei confronti delle forze dell’ordine. Tra le frasi pronunciate, ha affermato: «Queste m–rde ancora vengono a c–gare il c–zzo ai ragazzi». Il rapper ha poi concluso il suo messaggio con un’ulteriore considerazione rivolta ai presenti: «Ricordatevi sempre che la vostra vita è meglio rispetto a chi svolge questo lavoro». Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’esito dei controlli effettuati durante la serata, ma, considerato il target dell’artista, è probabile che si sia verificata una strage di patenti. Pareri? Parliamone nei commenti. #notizie #gemitaiz #concerto ♬ audio originale - Il Meglio Del Rap
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