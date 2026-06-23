Travaglio si vendica su Cipriani & Minetti per la querela milionaria: cosa spunta sul Fatto

Ribaltando il classico proverbio secondo il quale quando hai «toccato il fondo puoi solo iniziare a risalire», il compianto leader degli Skiantos, Freak Antoni, aveva coniato un aforisma passato alla storia: «Quando hai toccato il fondo, inizia a scavare». Ecco, grosso modo è quello che ha deciso di fare il Fatto Quotidiano con la storia della grazia concessa a Nicole Minetti, confermata dalla Procura di Milano e ribadita dal Quirinale, a inizio giugno, con una dura nota ufficiale: «Non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura». Formalmente, quindi, il caso è chiuso. Ma per il quotidiano diretto da Marco Travaglio, nonostante la loro inchiesta sulle procedure seguite per la grazia concessa alla Minetti sia finita su un binario morto, il verbo corretto da usare (secondo loro, ovviamente) dovrebbe essere il condizionale: il caso sarebbe formalmente chiuso. La giustizia sarà pure uguale per tutti, come si legge nelle Aule dei tribunali, ma per il Fatto è uguale per tutti se prevale la loro tesi, non quella degli altri. Figuriamoci se di mezzo ci sono una causa civile da 5 milioni di euro, avviata davanti al Tribunale di Roma, e una denuncia alla Corte distrettuale di New York con una richiesta di risarcimento pari a 250 milioni di dollari (220 milioni di euro). Più che ad un racconto, l’articolo del Fatto assomiglia molto ad una vendetta, consumata a mezzo stampa.

INSISTERE COMUNQUE

Quindi, dopo aver toccato il fondo, il Fatto Quotidiano ha continuato a scavare. Stavolta su Maria, la madre biologica del bambino adottato dalla coppia italiana, scomparsa in Uruguay. Il racconto messo insieme dall’inviato del quotidiano diretto da Travaglio è una sorta di viaggio nel girone dantesco del Paese sudamericano, dove la «vita è merda», componendo un mosaico a dir poco raccapricciante. Se un bambino è stato salvato da quel mondo di sotto, vien da pensare, può essere solo un bene, non un male. «Maria è “persa nella droga”, come dicono qui a Maldonado, però in quel dicembre 2017 diventa mamma», racconta il Fatto, «una madre problematica. Incapace di gestire adeguatamente la gravidanza. È un fatto. E una previsione elementare: altrettanto impreparata a prendersi cura di suo figlio».

Poi una valanga di dettagli, frammenti, indizi, porzioni di vita, attraverso i quali poter ricostruire un intero puzzle, in modo da dare un volto e un nome ai personaggi di questa storia di disperazione e amore. Volti e nomi che dovrebbero restare nell’ombra.