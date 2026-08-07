Chiara Ferragni, lo sfogo che spiega tutto: "Sì, sto ingrassando. Ero ossessionata..."

Chiara Ferragni ha deciso di rispondere direttamente alle numerose critiche ricevute sul suo aspetto fisico nell'ultimo periodo. Attraverso un video condiviso sui social, l'influencer ha spiegato di attraversare un periodo in cui non sente più la necessità di inseguire standard di perfezione, ma preferisce accogliere con serenità i cambiamenti legati al passare del tempo. Attualmente in vacanza a Ibiza insieme al compagno José Hernandez e ai figli Leone e Vittoria, Ferragni ha scelto di affrontare il tema con un messaggio improntato all'accettazione di sé.

"Non mi danno fastidio i commenti cattivi, perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me. Ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza", ha spiegato. A chi la accusa di essere cambiata, poi, dice: "Sto invecchiando? Sì. Voglio diventare la migliore versione possibile, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso. Ma voglio anche abbracciare chi sono realmente, sono una donna di 39 anni, ho due figli, ho finalmente una relazione sana e sto lavorando tantissimo a nuovi progetti incredibili. Sono fiera della persona che sono".

Il video si conclude con un accenno al suo passato: "Non ho mai avuto disturbi alimentari, ma ci sono stati periodi in cui ero ossessionata dal cibo e dal mangiare soltanto sano. In quei momenti ero molto triste e stavo attraversando situazioni difficili. Oggi amo il mio corpo".