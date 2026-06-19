Garlasco, Travaglio-choc: "Il tentato suicidio di mamma Sempio? Mi stupisce solo una cosa"

Il caos mediatico sul delitto di Garlasco è indiscutibile, ma Marco Travaglio non ci va giù tenero, dalle pagine del Fatto quotidiano, nel commentare il tentato suicidio della mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato nelle indagini della Procura. Da mesi il peso di questa vicenda grava attorno alla vicenda giudiziaria e sui suoi protagonisti, diretti e indiretti. In primis, “i familiari di Andrea Sempio e quelli di Chiara Poggi, che sarebbero le vittime”.

Secondo la ricostruzione proposta da Travaglio, l'unico elemento sorprendente sarebbe che un gesto così estremo non sia arrivato prima. La donna, mai indagata e ascoltata esclusivamente come testimone, sarebbe stata travolta da una pressione mediatica costante. Da due anni, viene sottolineato, la sua vita sarebbe finita sotto i riflettori, tra cronisti, telecamere e ricostruzioni che l'hanno vista accostata alle più disparate ipotesi investigative. Il giornalista scrive che il nome di Daniela Ferrari viene associato ovunque ad “amanti, complicità col figlio, alibi falsi mai provati, parole intercettate e poi taroccate dai media per farle dire l’opposto, fino alla barzelletta dei 20-30mila euro con cui il marito avrebbe corrotto l’ex pm Venditti per far archiviare il figlio nel 2017 (una verità così granitica che Brescia vuole archiviarla)”.