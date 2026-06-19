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Garlasco, Travaglio-choc: "Il tentato suicidio di mamma Sempio? Mi stupisce solo una cosa"

di Roberto Tortoravenerdì 19 giugno 2026
Garlasco, Travaglio-choc: "Il tentato suicidio di mamma Sempio? Mi stupisce solo una cosa"

2' di lettura

Il caos mediatico sul delitto di Garlasco è indiscutibile, ma Marco Travaglio non ci va giù tenero, dalle pagine del Fatto quotidiano, nel commentare il tentato suicidio della mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato nelle indagini della Procura. Da mesi il peso di questa vicenda grava attorno alla vicenda giudiziaria e sui suoi protagonisti, diretti e indiretti. In primis, “i familiari di Andrea Sempio e quelli di Chiara Poggi, che sarebbero le vittime”.

Secondo la ricostruzione proposta da Travaglio, l'unico elemento sorprendente sarebbe che un gesto così estremo non sia arrivato prima. La donna, mai indagata e ascoltata esclusivamente come testimone, sarebbe stata travolta da una pressione mediatica costante. Da due anni, viene sottolineato, la sua vita sarebbe finita sotto i riflettori, tra cronisti, telecamere e ricostruzioni che l'hanno vista accostata alle più disparate ipotesi investigative. Il giornalista scrive che il nome di Daniela Ferrari viene associato ovunque ad “amanti, complicità col figlio, alibi falsi mai provati, parole intercettate e poi taroccate dai media per farle dire l’opposto, fino alla barzelletta dei 20-30mila euro con cui il marito avrebbe corrotto l’ex pm Venditti per far archiviare il figlio nel 2017 (una verità così granitica che Brescia vuole archiviarla)”.

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L’accusa del direttore responsabile del Fatto Quotidiano denuncia poi quello che lui definisce uno “scempio di ogni regola umana, costituzionale, penale e giornalistica”, sostenendo che familiari e persone estranee alle indagini siano stati esposti a un processo mediatico senza precedenti. Nel mirino finiscono in particolare alcune ricostruzioni riguardanti presunti alibi falsi, intercettazioni e sospetti mai definitivamente provati.

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La riflessione si allarga poi all'intero "Circo Garlasco", espressione utilizzata per descrivere una vicenda nella quale, secondo l'autore, i ruoli tradizionali si sarebbero ribaltati. “Nel mondo al contrario del Circo Garlasco i testimoni e le parti civili diventano colpevoli”, si legge nel testo, mentre chi è stato condannato in via definitiva finisce per essere rappresentato come una vittima.

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Particolarmente duro il giudizio nei confronti di una parte del sistema mediatico e degli opinionisti televisivi. L'accusa è quella di alimentare sospetti e narrazioni senza tenere conto della fragilità dei soggetti coinvolti. Vengono chiamati in causa “conduttori, avvocati ed ‘esperti’” che, pur conoscendo la differenza tra fatti e supposizioni, contribuirebbero a mantenere alta la tensione attorno al caso. Una polemica feroce che, dopo il gesto della madre di Sempio, riporta al centro il dubbio sui confini del diritto di cronaca.

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