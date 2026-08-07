Salvo Sottile nel mirino del M5s per essersi occupato di Conte: "Ridicolo, pubblicate scemenze"

Salvo Sottile nel mirino del Movimento 5 Stelle. Il giorno dopo l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, il Movimento 5 Stelle si è scagliato contro il giornalista: "Siamo al 7 agosto, la gente è alle prese con il caro carburante e il carovita, ma TeleMeloni continua a colpire. I cittadini vorrebbero sapere come il governo pensa di fronteggiare queste emergenze e invece chi dovrebbe informarli nel servizio pubblico, pagato con i soldi del canone versato dagli italiani, si presta alle distrazioni di massa trovate da Meloni & C.. Stavolta lo fa sui social uno dei suoi alfieri principali, quel Salvo Sottile che ha contribuito a distruggere Rai 3 e che è stato ricompensato con la trasmissione lasciata da Milo Infante. Con la differenza che quest'ultimo ha sempre fatto ascolti d'oro, con Sottile siamo nelle mani di Dio".

Ecco allora che i grillini arrivano al succo: "Proprio Sottile, in questo caldo 7 agosto non trova di meglio da fare che un post inutile e dal sapore diffamatorio nei confronti di Giuseppe Conte e di Sigfrido Ranucci", è l'attacco dei grillini in commissione di Vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato. E ancora: "Sottile fa il simpatico, o meglio ci prova, dicendo che sarebbe nato 'Contucci', accostando Conte e Ranucci dicendo che entrambi si autoassolverebbero - spiegano - A parte il fatto che ormai questi (Sottile, Monteleone, ecc) non hanno più alcun pudore a pubblicare qualsiasi nefandezza gli passi per la testa, ma non si rende conto Sottile di quanto sia ridicolo a pubblicare simili scemenze? Semmai quello che è nato ormai da anni è 'Sottiloni', metà Sottile e metà Meloni. Entrambi accomunati in politica e nell'informazione a fare delle insinuazioni e della propaganda il proprio marchio di fabbrica e arma di distrazione di massa. Ci chiediamo quand'è che Sottile farà una bella inchiesta, quantomeno mezzo servizio, sulle chat di Delmastro. Mai, perché quando fai del servilismo il tratto distintivo della tua carriera poi sei incatenato a un guinzaglio che non si scioglierà più".