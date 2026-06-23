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Il dossier di Zampolli: "Donald diffamato"

martedì 23 giugno 2026
Il dossier di Zampolli: "Donald diffamato"

1' di lettura

Paolo Zampolli, l’inviato di Trump in Italia, starebbe preparando un dossier sulla “campagna denigratoria” nei confronti del presidente americano Donald Trump da presentare alla Casa Bianca. Lo ha rivelato ieri il Corriere della sera. Il rapporto sarebbe dunque incentrato sulla «grave campagna diffamatoria e ingiuriosa che si sta sviluppando in Italia» nei confronti del preisdnte americano dopo il botta e risposta con la premier Meloni.

Sarà il legale di Zampolli, l’avvocato Maurizio Miculan, a raccogliere i documenti per «identificare — spiega l’inviato — le eventuali responsabilità all’interno dei mezzi di informazione e canali social» degli attacchi a Trump, alla sua amministrazione e a chi «la sostiene e la rappresenta», compreso ovviamente lo stesso Zampolli. La «campagna di odio», secondo l’inviato del presidente Usa in Italia, «sta creando danni e alimenta tensioni che rischiano di compromettere i rapporti economici, commerciali e istituzionali tra due Paesi storicamente amici e alleati», di cui Zampolli auspica la fine.

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