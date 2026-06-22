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L'aria che tira, il delirio di Manconi: "Trump è una faccia di mer***, ora..."

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lunedì 22 giugno 2026
L'aria che tira, il delirio di Manconi: "Trump è una faccia di mer***, ora..."

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"Trump è una faccia di mer***". Piovono insulti da David Parenzo a L'aria che tira, la trasmissione televisiva in onda su La7. Luigi Manconi, commentato uno dei titoli di Libero ('Trump è un cogl***', ndr)  su Donald Trump, si è spinto oltre. Secondo lui il presidente americano sarebbe una "faccia di mer***". Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso, tirando in ballo anche un suo studio sociologico che riguarda anche le gang romane. 

"Un giornale di destra, l'altro ieri ha titolato: 'Trump è un cogl***' - ha spiegato Manconi -. Ieri ha titolato: 'Vaffan Trump'. Mi è venuto in mente il lavoro che da sociologo delle comunità giovanili facevo quando ero piccino. Avevamo studiato come la dinamica della rissa tra coetanei passasse attraverso un'escalation di insulti. Quando si arrivava a una determinata soglia scoppiava lo scontro fisico. Nelle gang romane quella soglia, pensate un po', era bizzarramente rappresentata, e non abbiamo mai ben capito la ragione, dall'epiteto faccia di mer***. Per cui - ha concluso - io mi aspetto che domani quel giornale di destra scriva Trump è una faccia di mer***"."Dai, non diamo suggerimenti!", ha chiosato David Parenzo.

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