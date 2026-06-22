Meloni-Trump, il retroscena di Molinari: "Giorgia ha fatto una cosa che gli altri non hanno fatto"

Maurizio Molinari sembra aver compreso il motivo che ha spinto Donald Trump a tenere un certo tipo di atteggiamento nei confronti di Giorgia Meloni. Ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, l'ex direttore di Stampa e Repubblica ha spiegato che il presidente americano non ha accettato di buon grado la decisione del governo su Sigonella, base militare Usa in territorio italiano.

"Io credo che ci siano due spiegazioni convergenti - il ragionamento di Molinari -. Una è sulla genesi e probabilmente fa riferimento alla decisione su Sigonella presa quasi una settimana dopo il referendum dalla presidente del Consiglio assieme ai suoi collaboratori. E probabilmente pensava di andare incontro all'opinione popolare che aveva determinato la sconfitta del referendum, ma la reazione del presidente è stata quella di prenderla sul personale".