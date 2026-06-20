Trump, parla Paolo Zampolli: "Ora è la linea ufficiale, chiara rottura"

"Il presidente si è espresso, il messaggio che ha pubblicato sul social è ora la linea ufficiale dell’amministrazione degli Stati Uniti. Non siamo più al livello di una conversazione con un giornalista che può essere fraintesa o meno. Questa è la linea ufficiale e al momento documenta una chiara rottura". Lo ha affermato a Repubblica Paolo Zampolli, nviato speciale del governo americano per le Global Partnership, e amico personale di Donald Trump.

Secondo Zampolli il motivo che ha portato alla rottura è "molto chiaro". "Il presidente si aspettava l’aiuto dell’Italia durante le operazioni in Iran, ma non lo ha ricevuto - spiega - ha fatto molto per il paese e aveva dato una chiara investitura politica alla premier Meloni, su varie questioni, senza poi ricevere sostegno su una iniziativa di grande importanza".