Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

In Onda, il delirio di Sergio Rizzo: "Ecco perché ci servono più migranti"

di
Libero logo
domenica 5 luglio 2026
In Onda, il delirio di Sergio Rizzo: "Ecco perché ci servono più migranti"

2' di lettura

Deliri pro-migranti e dove trovarli. A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, è stato ospite Sergio Rizzo. L'editorialista del Corriere della Sera ha commentato le immagini del Papa da Lampedusa lasciandosi andare a una riflessione su immigrazione e denatalità. Secondo il giornalista potremmo presto scomparire. Per questo l'Italia ha bisogno di più migranti.

"Questa è una vicenda che ci porteremo dietro fino a che vivremo, i nostri figli e i nostri nipoti. Perché è una cosa inevitabile. Il mondo si sta muovendo. Se io guardo i dati sulle crisi demografiche, c'è un problema enorme - l'intervento di Rizzo -. L'Italia è un Paese che si sta estinguendo. Abbiamo un tasso di fertilità delle donne italiane che è bassissimo. Considerate che noi, per mantenere l'attuale popolazione, dovremmo tornare a un tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna. Sapete quando quel tassi di sostituzione l'abbiamo superato? Nel 1977, quindi noi siamo 50 anni che di fatto siamo in questa situazione qui. Ci sono dati Eurostat che ci dicono che l'Italia se non avesse i migranti, noi avremo una popolazione di 28 milioni di abitanti nel 2100. Con la differenza rispetto al 1861, quando entro i confini italiani c'era lo stesso numero di abitanti. Ma all'epoca l'età media degli abitanti era di 27 anni. Un quarto della popolazione italiana aveva meno di 10 anni. Quindi - ha concluso - non possiamo far finta che questo problema non esista".

In Onda, l'intervento di Sergio Rizzo

tag
sergio rizzo
immigrazione
in onda

Carta canta Il sondaggio sull'immigrazione fa saltare in aria il Partito democratico

Leone a Lampedusa Leone a Lampedusa, "nessuno dev'essere costretto a partire". Migranti, quello che la sinistra non dice

Occasione irripetibile In Onda, Marianna Aprile ferma tutto per la bomba di fango su Meloni

ti potrebbero interessare

Marco Rizzo, siparietto senza filtri: "Limonerebbe con Lilli Gruber?"

Marco Rizzo, siparietto senza filtri: "Limonerebbe con Lilli Gruber?"

Redazione
Massimo D'Alema, guadagni a picco: gli inglesi non lo vogliono più

Massimo D'Alema, guadagni a picco: gli inglesi non lo vogliono più

Cruciani, lite-choc con la collaboratrice di Lepore: "Vuoi denunciarmi?", "Ti faccio il cul***"

Cruciani, lite-choc con la collaboratrice di Lepore: "Vuoi denunciarmi?", "Ti faccio il cul***"

Redazione
Pierpaolo Bombardieri, bordata su Travaglio: "Voglio spiegare una cosa al Fatto"

Pierpaolo Bombardieri, bordata su Travaglio: "Voglio spiegare una cosa al Fatto"

Redazione