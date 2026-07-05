In Onda, il delirio di Sergio Rizzo: "Ecco perché ci servono più migranti"

Deliri pro-migranti e dove trovarli. A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, è stato ospite Sergio Rizzo. L'editorialista del Corriere della Sera ha commentato le immagini del Papa da Lampedusa lasciandosi andare a una riflessione su immigrazione e denatalità. Secondo il giornalista potremmo presto scomparire. Per questo l'Italia ha bisogno di più migranti.

"Questa è una vicenda che ci porteremo dietro fino a che vivremo, i nostri figli e i nostri nipoti. Perché è una cosa inevitabile. Il mondo si sta muovendo. Se io guardo i dati sulle crisi demografiche, c'è un problema enorme - l'intervento di Rizzo -. L'Italia è un Paese che si sta estinguendo. Abbiamo un tasso di fertilità delle donne italiane che è bassissimo. Considerate che noi, per mantenere l'attuale popolazione, dovremmo tornare a un tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna. Sapete quando quel tassi di sostituzione l'abbiamo superato? Nel 1977, quindi noi siamo 50 anni che di fatto siamo in questa situazione qui. Ci sono dati Eurostat che ci dicono che l'Italia se non avesse i migranti, noi avremo una popolazione di 28 milioni di abitanti nel 2100. Con la differenza rispetto al 1861, quando entro i confini italiani c'era lo stesso numero di abitanti. Ma all'epoca l'età media degli abitanti era di 27 anni. Un quarto della popolazione italiana aveva meno di 10 anni. Quindi - ha concluso - non possiamo far finta che questo problema non esista".