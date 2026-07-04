Pierpaolo Bombardieri, bordata su Travaglio: "Voglio spiegare una cosa al Fatto"

Il dibattito politico "spesso tende a tirarci per la giacchetta, da una parte o dall'altra. Ma ho un sassolino nella scarpa da togliermi. Abbiamo le spalle larghe e quando viene un lavoratore nella nostra sede per iscriversi non chiediamo e non chiederemo mai per quale partito ha votato. Questo per dire che non siamo né con l'uno né con l'altro. Quando facevamo lo sciopero con Landini eravamo comunisti. Adesso che abbiamo aperto una trattativa con il Governo siamo diventati altro. La cosa che mi ha infastidito è leggere il Fatto Quotidiano, a cui vorrei spiegare, magari al suo direttore, che la Uil non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo dopo la sua rielezione alla guida del sindacato.

Bombardieri ha poi tenuto a "spiegare al Fatto Quotidiano che noi ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti. Non dalla politica. E siamo in grado di farci rispettare anche quando diciamo di no e anche quando i partiti sono all'opposizione. Siamo persone serie". Il segretario generale della Uil ha poi mostrato alla platea congressuale un goniometro: "Lo manderò al Fatto Quotidiano. Perché? Voi sapete che a me piace fare i regali. Così possono capire l'angolo se è più a destra o più a sinistra". Riferendosi sempre allo stesso quotidiano, Bombardieri ha ricordato che in un articolo "c'è scritto che la Uil si è a lungo schierata con i partiti di opposizione a sostegno della proposta di nove euro l'ora. Caro direttore, studiate la proposta sul salario minimo. L'abbiamo scritta noi a Bruxelles. In quella proposta c'è scritto che il salario minimo si applica nel Paesi europei dove non c'è il contratto nazionale. Studiate". Nei Paesi dove ci sono i contratti "non c'è scritto che non bisogna applicare" la direttiva europea, ha aggiunto.