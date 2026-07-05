Massimo D'Alema, guadagni a picco: gli inglesi non lo vogliono più

Crolla il giro d’affari della società di consulenza dell’ex premier della sinistra Massimo D’Alema. Come anticipato da Open, la “DL & M advisor” aveva dichiarato 2,5 milioni di euro nel 2024, ma l’anno scorso il bilancio si è chiuso con un valore della produzione quasi quattro volte inferiore: 685.739 euro.

In Inghilterra non c’è più alcuna consulenza in Inghilterra, paese da cui l’anno prima erano arrivati 1,22 milioni. E, prosegue il sito Open, si sono dimezzate anche quelle italiane, che valevano 1,277 milioni di euro. Non solo. I guadagni sono precipitati, riducendosi di cinque volte in un solo anno.

L’utile della sua società di consulenza è infatti passato dai 1,578 milioni di euro del 2024 ai 292.630 euro del 2025. Una cifra ancora doppia a quella a cui D’Alema era abituato quando era ai vertici della politica italiana. Ma quell’ebrezza di sentirsi milionario l’ex leader Maximo non può più provarla.

In ogni caso, la sua società ha ancora in pancia un patrimonio netto di 4,4 milioni grazie ai super guadagni degli anni passati, e le riserve continuano a crescere anche perché le spese sono ridotte all’osso (c’è solo una impiegata tempo pieno assunta a tempo indeterminato). L’altra passione di D’Alema resta il vino, che Baffino produce in Umbria attraverso la società agricola “La Madeleine”.