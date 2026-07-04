Cruciani, lite-choc con la collaboratrice di Lepore: "Vuoi denunciarmi?", "Ti faccio il cul***"

Botta e risposta sul tema della remigrazione tra il popolare conduttore radiofonico de 'La Zanzara', Giuseppe Cruciani e Erika Capasso, membro del gabinetto del sindaco di Bologna, Matteo Lepore con deleghe a Quartieri e immaginazione civica, progetto Case di Quartiere, politiche per il terzo settore, bilancio partecipativo, inchiesta sociale, nuove cittadinanze, sussidiarietà circolare. Nei giorni scorsi il giornalista si era lanciato contro Capasso scandendo, al microfono, che "una signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista: ti faccio un c..o così, è chiaro? Perché mi sono rotto i co….ni!", aveva aggiunto. Ora, con un video postato sul suo profilo Instagram, la replica di Capasso.

"Allora Cruciani, che pazienza - esordisce -: mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai Cruciani nella vita io lavoro e pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità. E quindi mi minacci di farmi il cul*** - prosegue -: quello che io apprendo della tua scomposta reazione Cruciani è che dopo anni a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera sopra come se fosse coraggio, è bastato il video di pochi minuti di una sconosciuta, come dici tu, per trasformarti nel più fragile e innervosito dei censurati immaginari".