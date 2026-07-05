Fratoianni e Piccolotti, sfregio agli operai: quanto guadagnano gli ultrà della patrimoniale

L’ha spiegato in un video che inizia così: «Quando avrò finito di pronunciare questa frase, e non lo farò neanche troppo lentamente», dice contando con le dita, «i miliardari italiani avranno guadagnato l’equivalente del tuo stipendio di un anno». Il conteggio dura 10 secondi e alla fine sullo schermo appare la scritta “45.000 euro”, che è il doppio del reddito lordo annuo di un connazionale che non ha la fortuna, a differenza sua e della moglie, di faticare in parlamento a 94mila 471euro all’anno ciascuno, ma va detto che una volta Elisabetta Piccolotti s’è dovuta svegliare alle 6 per arrivare preparata in aula alle 8, l’ha denunciato lei, distrutta, dallo scranno. Informiamo Fratoianni, ma già che ci siamo tutti e due – I Fratoiannez – che nel 2025 i contribuenti hanno dichiarato in media 24.890 euro lordi, 940 in più dell’anno prima, ma ne mancano ancora per arrivare a 45mila. Il segretario di Sinistra Italiana, di cui la consorte è una degli altri quattro deputati – ma il familismo è delle “destre” – afferma che in 10 secondi i miliardari guadagnano come un elettore in un anno (magari un elettore di Sinistra Italiana sì) ma sbaglia anche stavolta: i secondi sono 5, dato che gli italiani prendono la metà di quanto pensa il lìder.

Fratoianni, che brama la patrimoniale e sogna di alzare la tassa di successione, in tre legislature ha percepito un milione 324mila euro; in un anno prende almeno 6 volte in più della categoria più vasta dei contribuenti (oltre 13 milioni), quella che arriva fino a 15mila euro; guadagna il quadruplo rispetto ad altre 11 milioni di persone la cui fascia di reddito va dai 15 ai 26mila e che si spaccano la schiena. E Fratoianni, scopritore della coppia Soumahoro-Salis assieme al sodale Angelo, prende il triplo del ceto medio che la sinistra considera ricco (35-40mila euro all’anno): basti ricordare la canea sollevata dai progressisti quando lo scorso inverno il governo si è permesso di abbassare l’Irpef dal 35 al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro.

"Quando avrò finito di pronunciare questa frase, e non lo farò nemmeno troppo lentamente, i miliardar...

I Fratoiannez guadagnano 550 euro al giorno: in 72 ore percepiscono lo stipendio mensile di un operaio. Per Frato, 53 anni, in parlamento da 13 e prima per un triennio assessore regionale in Puglia – era uno dei paladini vendoliani di Sinistra Ecologia Libertà, altri 300mila euro, e siamo a un milione 600mila – per il comunista, dicevamo, l’anno migliore alla Camera è stato il 2021: 105mila euro, una Volvo V60 per nulla “green” e una moto Bmw F800. Prima aveva una Triumph Bonneville. I diari della motocicletta. Fratoianni come il Che. Lady Piccolotti, che girava in Tesla col marito – quando Musk è diventato fascio-nazi-trumpista, ma soprattutto quando è stata beccata dai cronisti ha deciso di riconsegnarla (l’avrà riconsegnata?) – è entrata in parlamento a 40 anni con un reddito di 5.081 euro, 423 al mese. In due mesi e mezzo da onorevole poi ne ha meritati 22mila, quanto un operaio in un anno.

LA DIFFERENZA

Ci assale un sospetto: e se Fratoianni avesse ingigantito volutamente il reddito degli italiani per suggerire a Elly un’altra stangata? Le alternative sono che non sappia nulla della vita reale (ma lo escludiamo) o che sfotta gli italiani. In ogni caso i ricchi che lui vuole tassare almeno hanno sudato per diventare tali...