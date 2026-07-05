Ultimo, concerto record con giallo: "Era invitato ma non è andato"

"Siamo nella storia". Così sui suoi account social Ultimo festeggia con i fan il concerto di sabato sera a Tor Vergata, a Roma. Un live da record, davanti a 250mila spettatori. Un evento che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. Ultimo posta anche un video che lo riprende di spalle, mentre canta il brano Pianeti, uno dei brani più celebri del suo canzoniere e forse il momento più intenso ed emozionante di una performance-fiume, davanti al suo "popolo" visto che Niccolò Moriconi (questo il nome all'anagrafe dell'artista) è nato a San Basilio, a una manciata di chilometri da quel palco.

"Porterò nel cuore questo abbraccio… Per l'eternità. Grazie Ultimo. Grazie ragazzi". All'evento ha partecipato anche Fabrizio Moro, che sui social posta una foto dell'abbraccio con il collega e amico. Moro è stato protagonista dell'opening act: "Quando un giorno non ci saremo più, resterà solo l'amore che abbiamo trasmesso alle persone che abbiamo incontrato durante i nostri passi. Tutto Il resto svanirà…". Comprese le polemiche, vecchie (Ultimo non ha mai avuto un buon rapporto con i giornalisti) e recenti (alla vigilia dell'evento kolossal, il giornalista Stefano Cappellini su Repubblica l'ha definito simbolo di una generazione "vittimista", dandogli, di fatto, del rosicone).

Ultimo ha battuto il record di Vasco Rossi, realizzato al Modena Park nel 2017 con 225mila spettatori. "Kom...plimenti a Ultimo e alla città di Roma! - è il messaggio del rocker di Zocca - Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani... è giusto così. Ti voglio bene, Niccolò - ha aggiunto pubblicando una foto in cui i due cantanti si abbracciano - ...E poi ci troveremo come le star..".

Secondo Dagospia, in una notte trionfale c'è spazio anche per un piccolo giallo: la mancata presenza sul palco di Antonello Venditti. Il grande cantautore romano, sorta di nume tutelare di ogni artista romano, "a Domenica In aveva detto che era stato invitato dal cantautore borbottando sulla location: 'Non si sa come si arriva. Come si fa a arrivare? Si arriva prima, molto prima. Ecco con l’elicottero. Partiamo prima…'". Con l'elicottero Ultimo ci è arrivato davvero. Ma da solo.