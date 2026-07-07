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Mentana e Francesca Fagnani in lutto, è morta la cagnolina Bice: "Ne sarebbe felice"

martedì 7 luglio 2026
Mentana e Francesca Fagnani in lutto, è morta la cagnolina Bice: "Ne sarebbe felice"

2' di lettura

Quando ci lascia un cagnolino che ha vissuto con noi per anni si prova un dolore immenso, indescrivibile. Si fa fatica a pensare di poter andare avanti senza di lui. Così probabilmente si sentiranno Francesca Fagnani ed Enrico Mentana che salutano per sempre la loro Bice.

«Oggi la nostra amata cagnolina Bice se ne è andata. Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare i medici di AniCura Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare. Un abbraccio speciale a tutti i proprietari di cani che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio», scrive su Instagram la giornalista e conduttrice de “La Belva”.

Anche il direttore del telegiornale de La7 affida il suo pensiero ai social: «Ciao Bice, amore infinito», ringraziando coloro che hanno inviato messaggi di affetto. La cagnolina razza Cavalier King della coppia è apparsa spesso negli studi televisivi di via Umberto Novaro assieme a Mentana, accucciata ai suoi piedi sotto la scrivania teatro di tante maratone televisive ed elettorali. Mentana aveva raccontato la sua passione per i Cavalier King: «È arrivata Nina per allietare la casa durante la pandemia. Poi è seguita Bice. Quando ti guardano con quegli occhioni quando esci di casa o non esci o te li porti dietro. Infine è arrivato Blu, il terzo. Maschio dopo due femmine». E quando si ha la fortuna di non doverli lasciare per ore da soli a casa tutto cambia. «Io me li posso portare al lavoro - aveva raccontato il giornalista -, un favoritismo scandaloso». Anche il pubblico del tg aveva imparato ad amare la cagnolina e ora le l'addio con tanti dolci pensieri... «Bice ne sarebbe felice», risponde Mentana.

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