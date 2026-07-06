Eugenia Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito: "Tragico e lacerante"

Eugenia Roccella rompe il silenzio. "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie". Un messaggio, quello della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, arrivato su Facebook dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico una settimana fa, dopo essersi tuffato durante una gita in barca.
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Luigi Cavallari è scomparso nel pomeriggio del 27 giugno dopo essersi tuffato dalla barca su cui c'era anche Roccella senza più riemergere. Da giorni nelle operazioni è impiegato anche un mezzo subacqueo sperimentale. Le attività restano particolarmente complesse a causa della scarsa visibilità dei fondali. In azione anche il sonar Didson, droni e sistemi avanzati di mappatura. I tecnici stanno analizzando i dati raccolti alla ricerca di possibili tracce. Le verifiche interessano anche le prese d'acqua dei depuratori e un affluente del lago.
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Intanto questa sera andrà in onda Storie al bivio di sera con un'intervista esclusiva del ministro che parla proprio dell'amore per il marito. Un faccia a faccia, quello con Monica Setta, registrato prima della tragedia. "Fu mio padre (uno dei padri fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella) a presentarmelo e mi innamorai quasi subito. Abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio", ha detto Roccella a Setta. "L'intervista va in onda in formato integrale per volere della ministra - ha spiegato la conduttrice -. Scossa profondamente dalla tragedia che l'ha colpita, ho lasciato a lei la scelta di decidere se mandare in onda integralmente l'intervista registrata poco prima della scomparsa del marito e lei, dopo averci pensato, ha detto di 'si'. È un documento unico, la testimonianza di un amore grandissimo, che legava la coppia da mezzo secolo".