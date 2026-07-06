Eugenia Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito: "Tragico e lacerante"

Eugenia Roccella rompe il silenzio. "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie". Un messaggio, quello della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, arrivato su Facebook dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico una settimana fa, dopo essersi tuffato durante una gita in barca.

Eugenia Roccella, orrore contro il marito scomparso: "Ha battuto il record di Maiorca". Poi questa foto La Polizia postale al lavoro sugli insulti rivolti a Eugenia Roccella e al marito Luigi Cavallari, disperso da sabato po...

Luigi Cavallari è scomparso nel pomeriggio del 27 giugno dopo essersi tuffato dalla barca su cui c'era anche Roccella senza più riemergere. Da giorni nelle operazioni è impiegato anche un mezzo subacqueo sperimentale. Le attività restano particolarmente complesse a causa della scarsa visibilità dei fondali. In azione anche il sonar Didson, droni e sistemi avanzati di mappatura. I tecnici stanno analizzando i dati raccolti alla ricerca di possibili tracce. Le verifiche interessano anche le prese d'acqua dei depuratori e un affluente del lago.

Roccella, marito scomparso nel lago: "Già a pelo dell'acqua", ore drammatiche per i soccorritori Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nella giornata di ...