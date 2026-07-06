Flavio Briatore sbrocca per il gelato più costoso d'Italia: "Resta un cretino..."

"Cretino chi li spende". Troppo anche per Flavio Briatore, uno che di lusso a tavola e spese pazze se ne intende eccome.

Diventa un caso il cono gelato al prezzo di 95 euro proposto dalla storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

Il suo titolare, l'imprenditore Vincenzo Paparella, ospite di Pomeriggio Cinque Estate su Canale 5 ha illustrato la creazione, dolcissima ed estrema: zafferano con foglia d'oro al (poco) modico prezzo di 95 euro. Peraltro rincarato, visto che in origine in gelateria lo si poteva ordinare a "soli" 70 euro.

"Troppo? Troppo poco?", per dirla con la mitologica formula di chef Alessandro Borghese. Decisamente troppo, per Briatore, già finito nel tritacarne social per i prezzi proposti nella sua catena di pizzerie gourmet Crazy Pizza.

Per l'imprenditore di Cuneo "chi spende quei soldi per un gelato rimane un cretino". Parole forti, nello stile di Flavio, che hanno provocato la replica secca di Paparella, chiamato a difendere il proprio prodotto e il proprio brand.

Il prezzo "fuori mercato", spiega, è dovuto non al foglio d'oro, molto coreografico, ma allo zafferano puro, spezia costosissima anche considerando le contingenze internazionali.

Ovvia anche la sottolineatura, sia pur doverosa: il gelato a 95 euro non è uno sfizio quotidiano, ma una "voglia matta" una tantum. In ogni caso, alla Mokambo Gelateria vanno benone: "Oggi abbiamo ancora 148 persone in lista d'attesa", spiega il titolare. Briatore se ne farà una ragione.