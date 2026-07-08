Vannacci a Viareggio, lo provocano con "Bella ciao". E la moglie Camelia perde il controllo

Una canzone simbolo della Resistenza, una passeggiata in centro e un attimo diventato immediatamente un caso politico. A Viareggio è bastato l’incontro casuale tra Roberto Vannacci e una band di strada per accendere l’ennesima battaglia a distanza tra opposti schieramenti. Il motivo? L’esecuzione di Bella Ciao davanti all’eurodeputato di Futuro Nazionale e la reazione sua e della moglie, Camelia Mihailescu.

La scena, ripresa in un video poi diffuso sui social, risale a una serata in cui il gruppo musicale Complesso d’Inferiorità stava suonando in strada. Quando la band ha visto passare Vannacci insieme alla consorte, è partita la celebre canzone partigiana, accompagnata dalla partecipazione di alcune persone presenti. La risposta della coppia ha fatto il giro del web.

Nelle immagini si vede il leader di Futuro Nazionale, che vive e risiede proprio a Viareggio, fermarsi e reagire alla musica con movimenti tesi delle braccia e un balletto interpretato dagli organizzatori dell’iniziativa come un riferimento provocatorio al saluto romano. La moglie, invece, balla sì, ma fa anche il gestaccio con il dito medio verso il gruppo musicale.

Il video ha immediatamente acceso lo scontro politico. Da una parte, chi ha visto nella scena una provocazione nei confronti della band e dei presenti; dall’altra, chi ha letto l’episodio come una risposta ironica a un’accoglienza apertamente polemica nei confronti dell’ex generale.

A diffondere le immagini è stata la pagina Viareggio Antifascista, che ha accompagnato il filmato con un commento molto duro, sostenendo che la città avrebbe voluto mostrare un’accoglienza diversa rispetto a quella raccontata durante gli eventi pubblici del leader politico: "Vuol far vedere sempre l’accoglienza a suo favore che riceve nei suoi tour, noi invece vogliamo far vedere come proprio nella città che lo ospita non è il benvenuto e questa è l’accoglienza che gli riservano i viareggini".

Nessuna rissa, nessun contatto fisico, ma l’ennesimo scontro simbolico "instagrammabile". Bella Ciao e il gesto della mano sono diventati così gli ingredienti di una nuova polemica destinata a tenere banco nel dibattito pubblico.