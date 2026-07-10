Sigfrido Ranucci, la rivelazione su Lavitola: "Ecco su cosa lo aiutai"

Sigfrido Ranucci si stava preparando alla discesa in campo? Stando a quanto sostiene il conduttore di Report, queste sarebbe tutte "balle. Non ho mai voluto". Eppure il suo amico Lavitola aveva commissionato un sondaggio per capire un eventuale gradimento di potenziali elettori. "Lavitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi. Sapeva bene che non mi sarei candidato", ha ribadito Ranucci in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

"Non ho ceduto a lusinghe di tutti gli schieramenti - ha proseguito il giornalista -. Centrosinistra. Centrodestra. Movimenti. La mia risposta è la stessa data a Francesco Filini di Fratelli d’Italia in una circostanza. Non mi candido perché se mi eleggono mi tocca finire nella commissione di vigilanza Rai". "Corteggiano Report", ci ha tenuto a precisare.