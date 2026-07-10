Urbano Cairo, la doppia profezia su Meloni e Vannacci: Italia stravolta?

Berlusconi, Vannacci, Meloni, Draghi, Salis, Ranucci. Urbano Cairo, intervistato dal Foglio, parla di tutti. E lo fa senza peli sulla lingua. Partendo dal Cavaliere, dice: "Era un visionario, ma in politica ha realizzato solo il trenta per cento di quello che ha realizzato con le sue imprese". E sul figlio: "Pier Silvio in politica? Mi dicono che legge la scaletta, che studia tutto a tavolino, ma non basta. Io ho appena finito una conferenza stampa, ne ho fatta un'altra a margine, e adesso parlo con il Foglio. Si deve abbracciare la gente, improvvisare. Non credo sia nello spirito di Pier Silvio".

Si passa poi al leader di Futuro Nazionale: "Può arrivare al dieci per cento. Più lo attaccano e più fanno il suo gioco. Avete visto l'Afd? Vannacci intercetta un vento che soffia in Europa. Ma lo sapete che Vannacci era andato da FdI e voleva candidarsi? Meloni, che è astuta, lo ha rifiutato". E ancora: "Salvini pensava di usare Vannacci come gadget. Conoscete i vhs che si allegavano con i giornali? Fanno aumentare le vendite, ma quando li togli, le vendite crollano. Ecco cosa ha fatto Salvini".