Milan, il colpaccio: ecco chi sarà l'erede di Rafa Leao

È Anan Khalaili (21 anni) l’erede di Denzel Dumfries. Dopo aver perso Marco Palestra a causa del blitz del Chelsea, stavolta l’Inter ha affondato il colpo e portato a casa l’esterno destro italiano: all’Union Saint-Gilloise andranno 25 milioni più bonus. Adesso i nerazzurri si concentreranno sulla difesa, dove servono due innesti; poi più avanti si penserà anche a un centrocampista, nel caso in cui dovesse uscire Davide Frattesi (26). Tra i difensori seguiti dall’Inter c’è Trevoh Chalobah (27), che però è anche sulla lista del Como: per prenderlo dal Chelsea servono circa 35 milioni. I lariani hanno mostrato interessamento anche per Davinson Sanchez (30) del Galatasaray, mentre per l’attacco l’osservato speciale è Franjo Ivanovic (22) del Benfica.

Continua a essere molto attivo il Milan, che non si fermerà ai 100 milioni spesi per Gonfialo Ramos e Mario Gila (oggi visite e firma): è partita la ricerca per un trequartista, possibilmente giovane e di prospettiva. Il nome caldo è quello di Kerim Alajbegovic (18), che rischia di finire al centro di un’asta: il Leverkusen ha fissato il prezzo di partenza a 30 milioni. Piace anche Kostantinos Karetsas (18), altro 18enne di belle speranze che però viene valutato 40 milioni dal Genk.

Dopo aver perso Gila, la Lazio sta lavorando per il sostituto: nelle corse ore c’è stato un blitz in Croazia per provare ad accelerare l’affare Sergi Dominguez (21), centrale della Dinamo Zagabria valutato attorno ai 13-14 milioni. Per un Gianluca Gaetano che da Cagliari si è trasferito a Bergamo, c’è un Daniel Maldini (24) che potrebbe percorrere la strada inversa: l’ex Milan interessa ai sardi, che però ancora non hanno presentato un’offerta.

La Juventus è in contatto con l’Aston Villa per Dibu Martinez (33): la richiesta è di 6-7 milioni per lasciar andare il portiere argentino. I bianconeri continuano a lavorare con il Psg per trovare l’accordo su Randal Kolo Muani (27).