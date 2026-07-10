Sigfrido Ranucci, "qual è il problema": il (clamoroso) ruolo di Guido Ruotolo

"Ho presentato io Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci? Probabilmente è vero. Qual è il problema? Se è successo, sicuramente la presentazione è avvenuta dentro quel ristorante, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Io sono in pensione da tredici anni". Guido Ruotolo sulle barricate. Il giornalista e fratello di Sandro Ruotolo - oggi europarlamentare del Partito democratico - ha parlato del rapporto tra Lavitola e Ranucci.

"Credo che c’incontrammo lì — ha detto Guido Ruotolo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera — ma non ho memoria di un episodio specifico o se ci vedemmo per un appuntamento. Ma ripeto: non credo ci sia comunque nulla di male. Non ricordo se portai Sigfrido al ristorante o lo incontrai direttamente là, è passato molto tempo. Di sicuro io avevo seguito per lavoro la cronaca giudiziaria delle note vicende di Lavitola, quindi lo avevo conosciuto per questo motivo".