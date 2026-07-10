Sigfrido Ranucci, "qual è il problema": il (clamoroso) ruolo di Guido Ruotolo

"Ho presentato io Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci? Probabilmente è vero. Qual è il problema? Se è successo, sicuramente la presentazione è avvenuta dentro quel ristorante, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Io sono in pensione da tredici anni". Guido Ruotolo sulle barricate. Il giornalista e fratello di Sandro Ruotolo - oggi europarlamentare del Partito democratico - ha parlato del rapporto tra Lavitola e Ranucci.
"Credo che c’incontrammo lì — ha detto Guido Ruotolo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera — ma non ho memoria di un episodio specifico o se ci vedemmo per un appuntamento. Ma ripeto: non credo ci sia comunque nulla di male. Non ricordo se portai Sigfrido al ristorante o lo incontrai direttamente là, è passato molto tempo. Di sicuro io avevo seguito per lavoro la cronaca giudiziaria delle note vicende di Lavitola, quindi lo avevo conosciuto per questo motivo".
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Infine, il fratello dell'eurodeputato del Pd ha commentato le parole di Ranucci, che aveva denunciato "la grande ipocrisia italiana. Lavitola era nelle agendine di gran parte dei direttori di giornali italiani". Il giornalista ha preferito non esporsi: "Su questa affermazione non ho nulla da commentare — continua Ruotolo — però ringrazio Sigfrido che mi ha inserito tra i grandi giornalisti italiani, lo apprezzo molto. Io, però, con l’ipocrisia non c’entro nulla". E sull'incontro al ristorante ha chiarito di esserci andato "saltuariamente, ma da quello che leggo sui giornali, lui lo frequentava quasi settimanalmente, tant’è che era nata un’amicizia con Lavitola, che dura nel tempo e anche oggi. Di più non so che dire — ha concluso — stiamo a vedere l’evoluzione dell’inchiesta".