Ranucci, Giletti esce allo scoperto: "Coinvolto anche un personaggio conosciuto"

"Torniamo a parlare del caso di Sigfrido Ranucci perché ho una novità". Inizia così il video postato su Instagram da Massimo Giletti. "Oltre al coinvolgimento di Valter Lavitola, avrebbe recitato un ruolo importante in questa vicenda anche un altro personaggio. Un personaggio conosciuto, frequentatore del ristorante in Cefalù di proprietà di Lavitola. Gli inquirenti si stanno domandando se il ruolo che ha recitato questo personaggio era un ruolo consapevole o inconsapevole. Il dato che vi posso dare è che lui è estremamente preoccupato visto tutto quello che sta succedendo. Altro elemento: ha a che fare con il nome di Corrado. Chi è Corrado? Perché i criminali che hanno fatto l'attentato fanno continui riferimenti a questo nome? Lo usano come uno pseudonimo per fare riferimento a un personaggio nel mondo della televisione oppure è il nome vero?".

"Altro elemento - insiste ancora Giletti -. Leggendo l'ordinanza si capisce una cosa, cioè si parla di un detonatore a miccia. A miccia vuol dire tipo quelle delle vecchie cave, le miniere. A combustione lenta. Perché è importante? Perché è chiaro che chi ha fatto saltare in aria la macchina di Sigfrido e di sua figlia stava controllando la situazione. Quindi non voleva certamente fare una strage. Allora nell'immediatezza Sigfrido Ranucci dice: 'vogliono ammazzare anche mia figlia, vogliono fare una strage'. E lo dice perché non sa con quale esplosivo fosse stato usato quella notte. Oggi - prosegue il giornalista - nel momento in cui sa che è coinvolto Lavitola e si dice sgomento per questo, dice: 'però sono convinto che non volessero fare una strage'. Lo dice probabilmente perché sa come è stata innescata la bomba".