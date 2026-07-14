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San Benedetto del Tronto, l'iracheno denuncia l'imprenditore vicino a Vannacci

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martedì 14 luglio 2026
San Benedetto del Tronto, l'iracheno denuncia l'imprenditore vicino a Vannacci

1' di lettura

Michael Habeeb Jousif, l'uomo assiro-iracheno preso a pugni lo scorso sabato dall'imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, ha presentato denuncia al commissariato della polizia di Stato questa mattina, martedì 14 luglio, a San Benedetto del Tronto.

Ora la Procura di Ascoli Piceno aprirà un fascicolo sulla vicenda e accerterà la dinamica dei fatti. Ieri, in una video intervista a un giornale locale, Riviera Oggi, lo straniero aveva ammesso di aver bevuto durante la giornata di sabato perché durante lo sgombero dei suoi effetti personali dietro alla chiesa Madonna del Suffragio del quartiere Ponterotto gli erano stati buttati nel cassonetto i suoi documenti. La situazione era poi degenerata, con lo straniero che si era piazzato in mezzo al traffico e l’imprenditore che si è scagliato contro di lui aggredendolo violentemente. Come è facile intuire dalle immagini circolate sui social. 

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Intanto, a due giorni di distanza dall'episodio, sono arrivate anche le parole del leader di Futuro Nazionale che è stato categorico sul comportamento di Barboni. "Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso....", ha spiegato all'Adnkronos il generale Roberto Vannacci.

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