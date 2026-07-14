Paola Ferrari scatenata contro Diletta Leotta: "Non posso tacere, la libertà è un'altra cosa"

"Purtroppo ci sono persone ignoranti che insultano. Penso che ognuno di noi debba rispettare il proprio corpo. Mi curo molto, ci tengo al mio aspetto. Sono molto felice di come sono rispetto a chi pensa che una donna, dopo i 60 anni, sia da buttare": Paola Ferrari, giornalista sportiva della Rai, lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi, rispondendo alle critiche sul suo aspetto fisico. Parole, le sue, che subito hanno fatto scattare la domanda sulle critiche che lei in passato aveva rivolto a Diletta Leotta.
"Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio - ha puntualizzato lei senza nominare la conduttrice - perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse. È inutile nascondersi dietro a un dito e dire che noi donne siamo libere, questa è una scusa banale. La libertà e la parità sono tutt’altra cosa. Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini".
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Intanto la sua trasmissione sui Mondiali in onda su Rai 1 sta avendo non poco successo in termini di ascolti. "Dopo tanti anni credo, senza falsa modestia, di avere un mio pubblico", ha commentato la Ferrari. Che ha rivelato anche che questi saranno i suoi ultimi Mondiali: "Fra uno o due anni vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà". La giornalista, però, ha rivelato che in Rai ha dovuto affrontare anche degli ostacoli: "C’è stata in passato una persona che, dalla sera alla mattina, mi ha detto, due settimane prima di una partita della Nazionale, che non avrei più seguito l’Italia. E, dopo che avevo condotto il programma sugli Europei che abbiamo vinto, ha chiamato quaranta giornalisti per seguire i Mondiali e non me. Però ognuno fa le sue scelte. Se sono ancora qui, vuol dire che non mi sono abbattuta".