Vittorio Feltri, il ricordo straziante di Enoe: "Non posso vivere senza di lei"

"Lo sapevo io, lo sapeva lei, lo sanno i miei figli: non penso di riuscire a vivere senza averla al fianco": un ricordo commosso quello che Vittorio Feltri scrive sul Giornale a proposito di sua moglie, Enoe Bonfanti, morta ieri all'età di 88 anni. "Non sapevo di dover vivere questo momento. Ho sperato con tutte le mie forze che non capitasse", aggiunge il direttore editoriale del quotidiano. Che poi rivela di aver "conosciuto momenti di pace, tutti legati a lei". "In qualsiasi situazione mi trovassi, anche lontano, anche quando sapevo che in quel preciso momento era arrabbiata con me, pensavo: lei è casa. Mi aspettava. Comunque fossi arrivato, avrei trovato la tavola imbandita e due bocconi da mangiare insieme", racconta.

Come già detto molte volte, Feltri anche in questa triste occasione riconosce alla moglie qualcosa di molto importante: "Mi ha salvato la vita. Me l'ha salvata in molti sensi. Ha salvato per me la possibilità di esistere, di fare il mestiere che mi è piaciuto, di essere padre e di esserle marito. Marito alla mia maniera scombinata, ma non ho mai pensato di poterla lasciare. Semmai ho avuto timore che mi abbandonasse lei, e ne avrebbe avuto ben ragione. Conoscendo però il suo cuore profondo e il suo amore per me, ho sempre creduto che mi avrebbe accolto. Non dico perdonato: non capisco ancora bene che cosa avesse da perdonarmi. So soltanto che mi perdonava".