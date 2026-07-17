Libero logo
Legge Elettorale
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Zona Bianca, Cruciani sul caso Roggero: "Follia pura, cosa deve mettere in conto il rapinatore"

di
Libero logo
venerdì 17 luglio 2026
Zona Bianca, Cruciani sul caso Roggero: "Follia pura, cosa deve mettere in conto il rapinatore"

2' di lettura

"I risarcimenti ai parenti sono giusti? Per me è follia pura pensare che delle persone escono di casa per andare a rapinare e non per andare a parlare di Hegel o per andare a fare i filosofi o per andare a fare i pizzicagnoli o per andare a fare i gioiellieri, tutti mestieri onesti... Quindi vanno a fare i delinquenti e le famiglie dei delinquenti ottengono dalle persone oneste dei soldi...": Giuseppe Cruciani, ospite di Zona Bianca su Rete 4, ha commentato così il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021.

A interrompere il conduttore de La Zanzara è stato Matteo Pucciarelli, firma di Repubblica, anche lui ospite del talk: "Ma se te fai un danno a una persona la devi risarcire. Ma c'è la pena di morte per la rapina?". "Ma lascia perdere, questi sono slogan - ha replicato Cruciani -. Quando tu fai il rapinatore devi mettere nel conto che c'è qualcuno che sbrocca, si incazza e ti spara in faccia. Punto e basta, lo devi mettere nel conto. E i tuoi parenti lo sanno. E, mi dispiace, ma restano senza il denaro. Qui siamo nel paradosso: i rapinatori oggi o riescono a fare la rapina, ottengono il bottino e quindi portano a casa i soldi, oppure i soldi li prendono, con i risarcimenti, le famiglie dei morti o dei feriti".

tag
mario roggero
zona bianca
giuseppe cruciani
matteo pucciarelli

Il dibattito Legittima difesa, secondo voi sarebbe giusto superare la "proporzionalità" tra danno e risposta?

Il gioielliere il nuovo DDL Sicurezza Roggero, Giorgia Meloni: "Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento"

L'analisi a Zona Bianca Garlasco, "nei punti dove non c'era sangue": cosa non torna sulla camminata di Stasi

ti potrebbero interessare

Se ne va la donna che ha fatto diventare grande Feltri

Se ne va la donna che ha fatto diventare grande Feltri

Alessandro Dell'Orto
Sigfrido Ranucci, intercettazione-choc: "Mal che vada prendo 30 anni"

Sigfrido Ranucci, intercettazione-choc: "Mal che vada prendo 30 anni"

Alessandro Gonzato
Vittorio Feltri in lutto: morta la moglie Enoe. "La donna che mi ha tolto dal guado"

Vittorio Feltri in lutto: morta la moglie Enoe. "La donna che mi ha tolto dal guado"

Rossella Cerea, la sfida? "Crescere senza perdere l'anima di Da Vittorio"

Rossella Cerea, la sfida? "Crescere senza perdere l'anima di Da Vittorio"

Paola Natali