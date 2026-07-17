Zona Bianca, Cruciani sul caso Roggero: "Follia pura, cosa deve mettere in conto il rapinatore"

"I risarcimenti ai parenti sono giusti? Per me è follia pura pensare che delle persone escono di casa per andare a rapinare e non per andare a parlare di Hegel o per andare a fare i filosofi o per andare a fare i pizzicagnoli o per andare a fare i gioiellieri, tutti mestieri onesti... Quindi vanno a fare i delinquenti e le famiglie dei delinquenti ottengono dalle persone oneste dei soldi...": Giuseppe Cruciani, ospite di Zona Bianca su Rete 4, ha commentato così il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021.

A interrompere il conduttore de La Zanzara è stato Matteo Pucciarelli, firma di Repubblica, anche lui ospite del talk: "Ma se te fai un danno a una persona la devi risarcire. Ma c'è la pena di morte per la rapina?". "Ma lascia perdere, questi sono slogan - ha replicato Cruciani -. Quando tu fai il rapinatore devi mettere nel conto che c'è qualcuno che sbrocca, si incazza e ti spara in faccia. Punto e basta, lo devi mettere nel conto. E i tuoi parenti lo sanno. E, mi dispiace, ma restano senza il denaro. Qui siamo nel paradosso: i rapinatori oggi o riescono a fare la rapina, ottengono il bottino e quindi portano a casa i soldi, oppure i soldi li prendono, con i risarcimenti, le famiglie dei morti o dei feriti".