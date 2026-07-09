Vittorio Feltri, la teoria su Ranucci: "Una bomba d'amore. Mister Report? Mi sta sulle balle"

"Nella mia vita ne ho viste tante ma questa storia di Ranucci e Lavitola le batte tutte". Vittorio Feltri, a colloquio con il Foglio, si fa una risata pensando alla surreale e inquietante vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo la procura di Roma sarebbe stato Valter Lavitola, faccendiere e imprenditore finito nei guai con la giustizia più e più volte, il mandante della bomba piazzata sotto l'auto davanti alla casa del giornalista di Report nell'ottobre del 2025. La cosa assurda e sconvolgente è che lo stesso Ranucci ha definito Lavitola un suo "caro amico".

Forse allora, ironizza Feltri, è stata "una bomba d'amore". Una bomba, insomma, "per affetto". L'ipotesi "è sicuramente quella principale, che mi convince di più", mette subito in chiaro il fondatore di Libero. Da questa vicenda stanno emergendo "elementi fuori da qualsiasi immaginazione, da ogni logica".