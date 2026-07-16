Vittorio Feltri in lutto: morta la moglie Enoe. "La donna che mi ha tolto dal guado"

La redazione di Libero si stringe intorno a Vittorio Feltri: è morta Enoe Bonfanti, moglie del fondatore del nostro quotidiano, oggi direttore editoriale del Giornale. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968.

Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove Feltri, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia (a sua volta giornalista di vaglia, direttore di HuffingtonPost Italia) e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi in persona era andato a cercarla.

Feltri, intanto, dall'Eco di Bergamo è arrivato al Corriere della Sera, per diventare poi direttore dell'Europeo, dell'Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e infine appunto di Libero, a più riprese. "Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire" aveva detto lui in un'intervista in cui ha parlato del suo tumore. Feltri ha sempre parlato della lunga unione con Enoe con un misto di riserbo e ironia, per difendere un legame incrollabile.

"Io tutte le sere quando torno a casa sono felice di vederla e non potrei stare con nessun altro", amava ripetere Feltri, che per Enoe provava amore e infinita riconoscenza: "Provo per lei una grande tenerezza e una grande gratitudine per avermi tolto dal guado quando ne avevo più bisogno". Un matrimonio fatto di piccole, grandi attenzioni quotidiane: "Se non vedo mia moglie Enoe in casa per un quarto d'ora urlo - aveva rivelato il direttore con un sorriso -. La domenica usciamo per prendere i giornali e andiamo al Bar Basso per il caffè e l'aperitivo, tenendoci per mano".

A Feltri, che è consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia, sono arrivate le condoglianze del capogruppo al Pirellone Christian Garavaglia e del coordinatore regionale del partito Carlo Maccari. "Ricorderemo Enoe - ha scritto in una nota - come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito". Al direttore Feltri e tutta la sua famiglia le condoglianze di Libero e Liberoquotidiano.it.