No Tav, "sono terroristi": Francesco Verderami fa impazzire Paolo Cento

A 4 di sera, la trasmissione di approfondimento politico di Rete 4, si è parlato a lungo della violenza degli antagonisti No Tav. "Si tratta di atti terroristici e in quanto tali dovrebbero essere, come dire, fermati dallo Stato con la forza delle leggi che la Costituzione ci offre - ha spiegato Francesco Verderami, ospite della trasmissione -, perché questi sono atti di bande armate". Ma a quel punto l'editorialista del Corriere della Sera si è fermato perché ha sentito qualcuno dallo studio protestare contro il suo ragionamento. Di chi stiamo parlando? Del comunista Paolo Cento. "Ma non si può parlare di bande armate, Verderami, è già una situazione complicata, va condannata. Ma le bande armate purtroppo sono un dramma", la sua obiezione.

"Se Cento si componesse un attimo anche nel modo di parlare, perché a casa l'hanno sentito e si qualifica da sé", si è adirato Verderami. "Ma che cosa dici Verderami? Ho detto che cosa stai dicendo perché non si può dire bande armate - ha proseguito Cento -, sono atti violenti da condannare, ma le bande armate sono atti violenti da condannare, ma le bande armate sono un'altra cosa".