Il cattolico "Avvenire" santifica l'ateo Guccini

In molti amiamo certe canzoni (non tutte) di Francesco Guccini, ma da qui a “santificarlo” come ha fatto ieri Avvenire, il giornale della Conferenza episcopale italiana, ce ne corre. Il quotidiano, che ha il card. Zuppi come stella polare, è l’emblema dello sbandamento della gerarchia ecclesiastica (italica) dietro all’ideologia dominante (di sinistra). Ieri Avvenire ha allestito le celebrazioni solenni. Al cantautore ha dedicato addirittura uno dei due editoriali di prima pagina (titolo: «Noi cresciuti con le parole di Guccini. Una ballata del Novecento»). Poi la fotonotizia della prima pagina con un suo grande ritratto. Infine due intere pagine nell’interno, con altri sei articoli e vari riquadri (in cui il card. Zuppi è molto celebrato come suo amico...). Colpisce il confronto con il trattamento che sempre Avvenire ha riservato, quattro mesi fa, alla morte di Vittorio Messori, uno dei più importanti scrittori cattolici del dopoguerra, famoso (e tradotto) in tutto il mondo anche per i suoi libri con Joseph Ratzinger e con Giovanni Paolo II (oltretutto Messori era stato per anni il più importante collaboratore di Avvenire, la sua “grande firma”).

Messori morì il 3 aprile. Ci si aspettava che Avvenire dedicasse grande spazio a questo intellettuale convertito che ha dato tantissimo alla Chiesa, fin dal best seller mondiale Ipotesi su Gesù tradotto in 22 lingue. C’era stato tutto il tempo per preparare le pagine. Ma sulla prima di Avvenire del 5 aprile né editoriali, per lui, né grandi fotonotizie. Solo un piccolo richiamo che rimandava alla pagina di cultura Agorà e a un altro commento all’interno. Un congedo senza clamore, come peraltro le sue esequie, disertate dai vertici della Cei e della Curia (neanche alla morte del card. Ruini il 18 giugno Avvenire dedicò l’editoriale, pur dovendogli riservare le dovute pagine). Va bene dare tanto spazio a Guccini. Ma nei sette articoli a lui dedicati da Avvenire non c’è alcun cenno alle sue prese di posizione opposte alla Chiesa sui temi etici. Il mensile Il Timone ha invece ricordato la canzone con cui nel 1976 dette «il suo contributo musicale alla legalizzazione» dell’aborto, poi la critica della famiglia. Infine nel 2021 firmò il referendum promosso dall’Associazione Coscioni per la legalizzazione dell’eutanasia. Avvenire non è un giornale qualsiasi, è la voce della Cei e se dedica editoriali e pagine a Guccini, oltretutto elogiandone “l’impegno civile”, dovrebbe ricordare che queste erano le idee per cui si era impegnato. Invece niente. Solo elogi. Anzi, l’editoriale di prima pagina arriva addirittura a entusiasmarsi per La locomotiva, la canzone in cui racconta «di un anarchico che un giorno, preso da una furia di giustizia contro tante oppressioni, sale su una locomotiva e si dirige contro un treno “di signori” proveniente nella direzione opposta».

L’editorialista, dopo aver così riassunto il contenuto, aggiunge: «La Locomotiva mi è tanto cara che l’ho insegnata ai figli bambini e poi ai nipoti». È una delle sue canzoni peggiori. Ma c’è anche il Guccini della poesia gentile, che ricorda Gozzano e Leopardi, c’è il suo attaccamento alla sua terra che fa pensare alle opere di Gino Covili e ai libri appenninici di Giovanni Lindo Ferretti, oltre al Guccini della faziosità. Nonostante le impreviste parole polemiche che Guccini rivolse a me (assente) in tv nel 2015 (cosa che mi divertì) gli voglio bene e oggi prego per lui, come devono fare i cristiani, anche se il mondo clericale non ricorda mai di pregare per i morti e fa credere che andiamo tutti in Paradiso e subito, spediti. Pure per questo il ceto clericale aveva fastidio per Messori: perché gli ricordava l’abc della fede cattolica. Guccini era agnostico, più che chiacchierare con Zuppi gli sarebbe servito ascoltare (o leggere) Messori. O il card. Biffi. www.antoniosocci.com.