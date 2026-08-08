Martina Miliddi, viaggio da incubo: "Schifo, aggredita dalle hostess"

Un viaggio urgente verso la Sardegna, affrontato per un lutto familiare, si è trasformato in un acceso confronto tra Martina Miliddi, ex ballerina di Amici e oggi nel cast di Affari Tuoi, e il personale di una compagnia aerea. La ballerina ha raccontato sui social l’esperienza vissuta durante i controlli necessari per imbarcare il proprio cane, accusando gli addetti di aver mostrato scarsa sensibilità e un atteggiamento poco rispettoso.

Secondo il suo racconto, il problema sarebbe nato dalle verifiche sul trasportino dell’animale, soggetto alle rigide regole previste per il viaggio in aereo. Miliddi ha sottolineato di conoscere bene queste procedure, avendo già viaggiato numerose volte con il proprio cane. Questa volta, tuttavia, i controlli sarebbero stati accompagnati da toni aggressivi e da una presunta mancanza di disponibilità da parte del personale di terra.

La ballerina avrebbe cercato di spiegare la particolare situazione personale, chiedendo maggiore gentilezza ed empatia perché stava viaggiando a causa di un lutto. Secondo quanto denunciato, però, le sue richieste non sarebbero state accolte e la discussione sarebbe proseguita in un clima di forte tensione.

Dopo l’accaduto, Miliddi ha affidato ai social un duro sfogo, rivolgendosi direttamente ai suoi follower. Ha invitato il pubblico a non utilizzare la compagnia aerea coinvolta, sostenendo che, nonostante la sua esperienza con i viaggi insieme al cane, non le fosse mai capitato di ricevere un trattamento simile.

La denuncia, dunque, non riguarda soltanto il rispetto delle regole aeroportuali, ma soprattutto la presunta mancanza di cortesia, rispetto ed empatia mostrata nei suoi confronti in un momento di particolare fragilità emotiva.