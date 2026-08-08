Patrizia Reggiani è in terapia intensiva: l'ipotesi sul malore

Paura per Patrizia Reggiani, 77 anni, colta da un malore mentre si trovava in vacanza a Riccione. L’ex moglie di Maurizio Gucci stava trascorrendo un periodo di relax in un hotel della località romagnola quando si è sentita male sulla terrazza della suite, dove si trovava per prendere il sole.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Reggiani avrebbe accusato il malore mentre era esposta al sole. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe infatti anche quella di una prolungata esposizione al caldo e ai raggi solari, anche se le cause precise dell’accaduto devono ancora essere chiarite.

A dare l’allarme è stata l’assistente che accompagnava Reggiani durante il soggiorno. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e, dopo averle prestato le prime cure direttamente nella struttura alberghiera, hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini.

La 77enne è stata ricoverata in terapia intensiva, mentre sulle sue condizioni è stato mantenuto il massimo riserbo. La prognosi, secondo le informazioni riportate, resta riservata. Nelle ore successive al ricovero, tuttavia, il quadro clinico avrebbe mostrato segnali di graduale miglioramento.

Al momento, quindi, restano da accertare le cause esatte del malore, mentre i medici continuano a monitorare le condizioni di Reggiani. L’episodio ha interrotto bruscamente la vacanza che l’ex moglie di Maurizio Gucci aveva programmato a Riccione, trasformando una giornata di relax in un’improvvisa emergenza sanitaria.