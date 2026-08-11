Rai, Sigfrido Ranucci: "Sono falsi, li odio tutti"

Lavitola si sarebbe detto certo delle potenzialità elettorali di Ranucci. "Tantissimi di destra onesti e di sinistra, quasi tutti non ne possono più delle figure che circolano adesso, dalla Meloni alla Schlein - avrebeb detto il faccendiere, come riportato dalle carte -. Pensa che nei sondaggi di YouTrend per La7 di oggi la Meloni contro Conte finisce 50,1 a 49,9. Figurati tu quanto renderesti. Minimo il 70% ". Viene riportato anche un secondo messaggio: "Puoi fare anche altri 5 anni di tv e poi ti candidi nel 2032, preparando per tempo tutto il progetto". Per questo Lavitola avrebbe lavorato a un sondaggio che sarebbe servito a lanciare Ranucci alle elezioni. Secondo il gip, lo stesso Ranucci si sarebbe convinto a dare il proprio apporto alla rilevazione. Il conduttore, con un messaggio vocale - nota il giudice - avrebbe spiegato a Lavitola di aver integrato le domande che gli aveva inviato in precedenza aggiungendo di aver inserito il tema dell'Intelligenza artificiale, l'egemonia digitale, l'ambiente e la transizione ecologica ritenuti, evidentemente per lui, temi importanti: "Eh! Non era questa qui che mi hai mandato? L'ho integrata e ci ho messo dentro altre cose, come l'Intelligenza artificiale, che sarà un tema... uno delle prossime campagne elettorali, vedrai... e gestione dell'egemonia digitale, che è un tema che rende".

Nelle conversazioni con l'imprenditore, Ranucci si sarebbe sfogato anche per la situazione in Rai: "Stanno facendo di tutto per mandarmi via". "Faresti Bingo, e tra due anni fai il presidente", avrebbe risposto Lavitola. Gli sfoghi del conduttore di Report - sottolinea il gip - sarebbero stati continui, soprattutto dopo la notizia dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti nel giugno del 2025. "Sono falsi, li odio tutti", avrebbe scritto Ranucci a Lavitola. E poi: "Sono stanco Valter". "Per piacere, tieni sotto controllo la salute in questi giorni. Non ti ho mai sentito dire che sei stanco di questo..... In ogni caso, credo che ti sia chiaro che OGNI ATTACCO CHE TI FANNO SERVE A FARTI CRESCERE ULTERIORMENTE", avrebbe replicato l'imprenditore. Frasi significative per il gip nell’ottica del suo progetto di candidare Ranucci. "Il ragionamento è chiaro: in previsione della futura candidatura tutto ciò che fa apparire Ranucci vittima di un sistema che contrasta inchieste giornalistiche 'scomode' lo rende paladino della libera stampa e suscita nell'opinione pubblica un profondo sentimento di condivisione e solidarietà, facilmente traducibile in consenso elettorale".