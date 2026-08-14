"Ranucci si paragona a Giovanni?": Maria Falcone gela il conduttore

Maria Falcone, 90 anni, sorella del giudice Giovanni Falcone, interviene sul messaggio pubblicato da Sigfrido Ranucci sui social, nel quale il conduttore di Report aveva richiamato la figura del magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci, insieme alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta.

In un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", Maria Falcone prende le distanze dalle parole di Ranucci e ammette di aver trovato il contenuto difficile da comprendere. "Sì, l'ho letto e sinceramente preferirei lasciar perdere", afferma, aggiungendo: "È stata una delle poche volte in vita mia che non ho capito che cosa c'era scritto".

La sorella del magistrato spiega di non voler interpretare il messaggio del giornalista, ma ribadisce con chiarezza la propria posizione: "Io quel post non lo condivido". Secondo Falcone, il linguaggio utilizzato da Ranucci sarebbe "un po' sopra le righe", distante dal suo modo di comunicare. "Io vengo dal mondo della scuola, sono un'insegnante e quando parli ai ragazzi loro ti devono capire", sottolinea.

Falcone invita inoltre a distinguere l'attentato dinamitardo subito da Ranucci nell'ottobre scorso dalle stragi di mafia, definendolo "tutt'altra cosa" rispetto a un attentato di matrice mafiosa.

Nel ragionamento richiama infine il principio secondo cui un magistrato deve basarsi sui fatti e sulle prove. "Contano i fatti", afferma, ricordando che era anche il principio in cui credeva suo fratello Giovanni.

Maria Falcone aggiunge di seguire Report, pur preferendo le precedenti conduzioni di Milena Gabanelli.