4 di Sera, Paolo Liguori stronca Sanchez: "Ceuta? Una situazione assurda"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, si è tornati a parlare del disastro umanitario di Ceuta. Paolo Liguori, ospite della trasmissione televisiva, si è soffermato sul ruolo della politica. E sulla sua incapacità di governare il fenomeno dei flussi migratori. Con una menzione in particolare per Pedro Sanchez, dimostratosi inadatto al ruolo che ricopre.
"La politica è la politica che deve governare la questione dell'immigrazione, noi ormai parliamo della politica come una cosa - ha spiegato Liguori -, forse sarà così che la percepisce la gente comune, ma come di una cosa minacciosa, è la politica che deve decidere quali flussi di immigrazione noi possiamo sopportare e anche la politica che deve decidere il livello di sicurezza. Questa storia della Spagna è una storia assurda, per esempio il fatto che queste persone vengano tutte dal Marocco è un riferimento a vecchie questioni che la Spagna, non noi, non tutta l'Europa aveva col Marocco".
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E ancora: "Sono questioni legate al colonialismo, sono questioni che vanno ancora più indietro, noi per fortuna non abbiamo un'invasione di Etiopi o di Eritrei che sarebbero quei paesi che noi andavamo a conquistare ai tempi del fascismo, però voglio dirti che si dimentica, in Italia non si cita nemmeno, uno dei più grandi attentati che la Spagna ha subito l'ha subito dalla jihad islamica marocchina, la metropolitana di Madrid, io facevo la cronaca, mi ricordo benissimo i fatti, avevano completamente sottovalutato questo fatto".
Emergenza migranti a Ceuta: "Una situazione assurda"— 4 di sera (@4disera) August 13, 2026
Paolo Liguori a #4disera News pic.twitter.com/Yp5FkBMcD1