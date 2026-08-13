4 di Sera, Paolo Liguori stronca Sanchez: "Ceuta? Una situazione assurda"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, si è tornati a parlare del disastro umanitario di Ceuta. Paolo Liguori, ospite della trasmissione televisiva, si è soffermato sul ruolo della politica. E sulla sua incapacità di governare il fenomeno dei flussi migratori. Con una menzione in particolare per Pedro Sanchez, dimostratosi inadatto al ruolo che ricopre.

"La politica è la politica che deve governare la questione dell'immigrazione, noi ormai parliamo della politica come una cosa - ha spiegato Liguori -, forse sarà così che la percepisce la gente comune, ma come di una cosa minacciosa, è la politica che deve decidere quali flussi di immigrazione noi possiamo sopportare e anche la politica che deve decidere il livello di sicurezza. Questa storia della Spagna è una storia assurda, per esempio il fatto che queste persone vengano tutte dal Marocco è un riferimento a vecchie questioni che la Spagna, non noi, non tutta l'Europa aveva col Marocco".