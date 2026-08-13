4 di Sera, Fusani fuori dalla realtà: "L'immigrazione? Strumentalizzazione politica"

"Il fatto che si dica di usare gli immigrati come arma contro l'Occidente, contro Europa, era ancora ministro dell'Interno Pisano - ha spiegato Fusani, ospite di 4 di Sera -. Anche io faccio la cronista da un sacco di tempi. Tutta questa storia è una gigantesca strumentalizzazione politica di una parte della politica che, siccome sarà un grande anno elettorale nei prossimi mesi in Europa, e siccome le destre useranno l'immigrazione come arma numero uno per cavalcare la paura, per cavalcare il malcontento".

E ancora: "Attenzione onorevole Gelmini, perché questi sono argomenti che per voi moderati, cattolici, sono argomenti scivolosissimi. Per essere moderati e cattolici non vuol dire niente, non vuol dire niente. Allora, nessuno di noi vuole l'immigrazione clandestina e tutti siamo consapevoli da15 anni almeno che questa è una questione importantissima. Bene, però tutto parte da dieci giorni, abbiamo i giornali pieni di veline del governo, scusatemi tanto, che ci dice allarme terrorismo, allarme jihadismo. Io non ho la palla di vetro, spero che tutto passi e rivedremo che queste cose non esistono. Invece quello che esiste ed è stata dimostrata è una macchina che sta usando i social in maniera raffinatissima, che fa propaganda con questa materia e noi Italia abbiamo abboccato in prima fila e per primi grandemente".