4 di Sera, Fusani fuori dalla realtà: "L'immigrazione? Strumentalizzazione politica"

L'immigrazione clandestina? Niente di preoccupante. Per Claudia Fusani si tratta solo di una "gigantesca strumentalizzazione politica". A opera di chi? Naturalmente delle destre che, secondo la giornalista, sfrutterebbero il fenomeno per passare all'incasso in vista di future elezioni.
"Il fatto che si dica di usare gli immigrati come arma contro l'Occidente, contro Europa, era ancora ministro dell'Interno Pisano - ha spiegato Fusani, ospite di 4 di Sera -. Anche io faccio la cronista da un sacco di tempi. Tutta questa storia è una gigantesca strumentalizzazione politica di una parte della politica che, siccome sarà un grande anno elettorale nei prossimi mesi in Europa, e siccome le destre useranno l'immigrazione come arma numero uno per cavalcare la paura, per cavalcare il malcontento".
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E ancora: "Attenzione onorevole Gelmini, perché questi sono argomenti che per voi moderati, cattolici, sono argomenti scivolosissimi. Per essere moderati e cattolici non vuol dire niente, non vuol dire niente. Allora, nessuno di noi vuole l'immigrazione clandestina e tutti siamo consapevoli da15 anni almeno che questa è una questione importantissima. Bene, però tutto parte da dieci giorni, abbiamo i giornali pieni di veline del governo, scusatemi tanto, che ci dice allarme terrorismo, allarme jihadismo. Io non ho la palla di vetro, spero che tutto passi e rivedremo che queste cose non esistono. Invece quello che esiste ed è stata dimostrata è una macchina che sta usando i social in maniera raffinatissima, che fa propaganda con questa materia e noi Italia abbiamo abboccato in prima fila e per primi grandemente".
"L'immigrazione: una gigantesca strumentalizzazione politica"— 4 di sera (@4disera) August 13, 2026
Claudia Fusani a #4disera News pic.twitter.com/qzReBGMLhE