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Maria Rosaria Boccia, la rivelazione su Ranucci: "Stiamo preparando un libro insieme"

martedì 18 agosto 2026
Maria Rosaria Boccia, la rivelazione su Ranucci: "Stiamo preparando un libro insieme"

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Torna a parlare e fa rumore sulla vicenda Lavitola. "Posso dire con assoluta serenità che Sigfrido Ranucci è una persona che conosco, frequento e alla quale sono legata da un rapporto di amicizia e di stima", afferma Maria Rosaria Boccia, parlando del conduttore di Report, in un'intervista al Corriere della Sera.

Sulla notizia che Boccia stia lavorando ad un libro a doppia firma con Ranucci aggiunge: "Il progetto è concreto ed è in uno stato avanzato. Preferisco però non anticiparne oggi contenuti, struttura ed editore, perché alcune notizie meritano di essere date quando sono mature e non consumate attraverso indiscrezioni".

Tornando ai suoi incontri con il conduttore, Boccia ha poi ricordato di averlo incontrato "diverse volte, a Roma, a Pompei e anche in Rai. Non considero particolarmente misterioso che due persone che hanno un rapporto di amicizia si incontrino. Abbiamo parlato, come accade normalmente tra persone che si conoscono, di questioni personali, di attualità, delle vicende giudiziarie e mediatiche che in momenti diversi ci hanno riguardato e, naturalmente, anche del progetto editoriale al quale sto lavorando". L'obiettivo del libro, conclude, è "raccontare fatti, meccanismi e retroscena che aiutino a comprendere meglio alcuni anni della vita pubblica italiana, distinguendo ciò che è stato raccontato da ciò che è realmente accaduto".

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