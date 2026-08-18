In Onda, Bocchino travolge Marianna Aprile: "Ah, quindi se lo fa la sinistra va bene. Ho capito..."

Plotone di esecuzione su La7. A In Onda, nella puntata di lunedì 17 agosto, si parla dello scoop del Tempo. Il quotidiano ha pubblicato i compensi d'oro dei giornalisti della redazione di Report, scatenando Fratelli d'Italia intenzionata - visti gli ultimi sviluppi legati a Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola - a presentare un'interrogazione. Apriti cielo. Chi si diceva per la trasparenza, ora protesta contro. È il caso di Marianna Aprile e Luca Telese. I conduttori si scagliano contro Italo Bocchino la cui colpa è quella di difendere chi quegli stipendi da capogiro li ha diffusi al pubblico.

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"Lei dice grande giornalismo, una grande inchiesta, ok, dopodiché sarebbe più credibile a se non avvenisse in un momento in cui Report è nel mirino, tra l'altro nel mirino per un attentato subito dal conduttore", esordisce Aprile prima di proseguire: "Passassero a questo setaccio i contratti, tutti i contratti, anche quelli per tre minuti di trasmissione, anche quelli per trasmissioni che fanno lo zero virgola nove e non vengono chiuse". Finita qui? Niente affatto: "Perché è poco credibile come grande scoop giornalistico? Primo perché qualcuno l'ha passato. Detto questo, le inchieste di Report, che lei prima accusava di faziosità, erano a 360 gradi su Pd, Cinquestelle, Renzi col caso Mancini...".

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