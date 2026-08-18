Sigfrido Ranucci a Cerveteri, bufera sullo show a pagamento

Continua il tour estivo del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il parco della Legnara, in quel di Cerveri, è pronto a ospitarlo il 25 agosto, ma con una novità rispetto agli altri appuntamenti della rassegna. Ovvero? «Per assistere allo show bisognerà pagare il biglietto d’ingresso», secondo quanto riportato da Cityonline.it.

I costi dello spettacolo “Diario di un trapezista”? 25 euro per le poltronissime, 15 euro, invece, per le poltrone. Una decisione, quella dell’amministrazione, che ha sollevato parecchi malumori anche tra i fan del giornalista di Rai 3 e ha aperto il campo a domande e polemiche.

Molti, infatti, si sono chiesti come mai l’appuntamento non risultasse gratuito come gli altri. Il tutto «vista anche la cospicua somma messa a disposizione in bilancio e di cui si è tanto discusso in consiglio comunale durante l’approvazione dell’assestamento di bilancio (approvato solo al quarto tentativo da parte dell’amministrazione Gubetti grazie al rientro “tra i ranghi” dei “dissidenti”)», indica ancora Cityonline.it.