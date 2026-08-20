Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Paolo Calissano, "quanto aveva sul conto quando è morto": una verità sconcertante

di
Libero logo
giovedì 20 agosto 2026
Paolo Calissano, "quanto aveva sul conto quando è morto": una verità sconcertante

1' di lettura

"Mi aspetto che sia fatta giustizia per Paolo e per tutti gli altri. Quando è morto, gli restavano in banca solo 5 mila euro su un conto cointestato con il suo amministratore di sostegno. Era stato ridotto sul lastrico e sono convinto che quella condizione di prostrazione abbia aggravato la sua fragilità e concorso alla sua fine, a quello che io chiamo un para-suicidio": a dirlo è Roberto, il fratello di Paolo Calissano, attore molto popolare in tv tra la fine degli anni '90 e i primi Duemila, morto quasi cinque anni fa. La vicenda giudiziaria legata alla sua scomparsa è tutt'altro che chiusa. Al centro dell'inchiesta c'è Matteo Minna, avvocato e amministratore di sostegno dell'attore, accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e atti d'ufficio.

Rinviato a giudizio nell'aprile 2025, Minna avrebbe dovuto affrontare il processo già a luglio dello stesso anno, ma la data è slittata a ottobre 2026. Anche di questa attesa ha parlato Roberto Calissano in un'intervista al Secolo XIX: "Aspetto da troppo che venga fatta chiarezza fino in fondo. Lo sa che il processo in cui è imputato l'amministratore di sostegno di mio fratello doveva cominciare nel luglio dello scorso anno ed è stato rinviato più volte?".

Vivere, nostalgia per quell'Italia (nonostante D'Alema premier)

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Vivere) Era ...
tag
paolo calissano
roberto calissano

Scomparso nel 2021 Paolo Calissano morto, il suo avvocato a processo: "Siamo stati traditi da un amico"

L'inchiesta Paolo Calissano, prima di morire... inquietante mistero da 1 milione di euro

Dramma Paolo Calissano, il vero motivo della morte: "La droga non c'entra"

ti potrebbero interessare

Ranucci, dietrofront sulla querela a Clementina Forleo? Interviene il suo avvocato

Ranucci, dietrofront sulla querela a Clementina Forleo? Interviene il suo avvocato

Redazione
In Onda, Sigfrigo Ranucci interviene in diretta: gelo in studio

In Onda, Sigfrigo Ranucci interviene in diretta: gelo in studio

Redazione
Trump, P2, la destra e Bibi: Sigfrido vede il complottone

Trump, P2, la destra e Bibi: Sigfrido vede il complottone

Massimo Sanvito
Attacco a Forleo, così Sigfrido ha passato il limite

Attacco a Forleo, così Sigfrido ha passato il limite

Nicola Saracino*