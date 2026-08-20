"Meloni Leader di livello mondiale": Fertitta spappola i fegati della sinistra

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, promuove a pieni voti la premier Giorgia Meloni, definendola una "leader di livello mondiale". Durante la tappa ligure del suo tour, a bordo del suo yacht, il diplomatico ha sottolineato il prestigio internazionale della presidente del Consiglio, auspicando che gli italiani sappiano riconoscerne il valore. Pur ricordando la tradizionale neutralità dei governi americani nelle elezioni straniere, Fertitta ha espresso fiducia nella capacità di scelta degli italiani.

L’ambasciatore ha poi evidenziato la solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, descrivendo i due Paesi come profondamente interconnessi sul piano democratico, culturale, economico, politico e militare. Secondo Fertitta, il legame tra le due nazioni è così stretto da farle apparire "quasi un’unica entità".

Il diplomatico considera inoltre il 2026 un anno particolarmente importante per le relazioni bilaterali e non esclude una visita di Donald Trump a Genova in occasione del Columbus Day, dichiarandosi pronto a favorirla. Ampio spazio anche alla Liguria, definita strategica per l’economia italiana grazie al porto di Genova, considerato dall’ambasciatore tra i più importanti al mondo. Fertitta ha infine elogiato Fincantieri, sottolineandone l’eccellenza nella cantieristica navale e l’importanza per la cooperazione industriale e militare tra Italia e Stati Uniti.