Juventus, i tifosi strappano l'erba dello Stadium: esordio a rischio

La tradizionale sfida estiva tra Juventus e Juventus Next Gen, che per anni ha avuto come teatro Villar Perosa, questa volta ha lasciato qualche segno anche fuori dal campo. Dopo il fischio finale, come da consuetudine, i tifosi hanno invaso il terreno dell’Allianz Stadium per salutare da vicino i giocatori e vivere insieme a loro l’ultimo appuntamento prima dell’inizio della stagione. L’entusiasmo, però, in alcuni casi è andato oltre.
Tra gli episodi più curiosi c’è stato l’assalto a Edon Zhegrova, con i tifosi intenzionati a portarsi a casa un suo indumento, e la scivolata, del tutto involontaria, di un sostenitore su Federico Gatti. Ma a far discutere nelle ore successive è stato soprattutto un video diventato virale sui social: alcune persone, approfittando dell’accesso al prato, hanno iniziato a staccare zolle dal terreno di gioco per portarsele via come ricordo. Il rischio, considerato che mancano appena 10 giorni alla prima partita casalinga di campionato, era quello di ritrovarsi con un manto erboso danneggiato in vista dell’esordio all’Allianz Stadium contro il Parma, in programma il 29 agosto.
Juventus, il tifoso invade il campo: entrata killer su GattiL’entusiasmo dei tifosi rischia di trasformarsi in un problema quando supera il limite. È successo durante ...
Qualche conseguenza sul terreno c’è stata, ma non tale da mettere in discussione la gara contro gli emiliani. Il campo sarà quindi regolarmente pronto per il debutto davanti al pubblico bianconero. La Juventus, proprio per evitare situazioni simili, starebbe valutando anche qualche modifica al format dell’evento per la prossima estate. L’idea è mantenere l’appuntamento tra la prima squadra e la Next Gen, ma con modalità che consentano di preservare maggiormente il terreno.
Sul piano sportivo, intanto, la squadra di Luciano Spalletti continua la preparazione. Il campionato inizierà in trasferta contro il neopromosso Frosinone, prima del ritorno allo Stadium con il Parma. L’obiettivo è voltare pagina dopo la deludente stagione precedente, culminata con la mancata qualificazione in Champions League. Anche la società è cambiata, con gli arrivi di Giovanni Carnevali e Frederic Massara chiamati a costruire una rosa all’altezza delle ambizioni bianconere.
@simolast21 Oggi durante l’invasione di campo al J Stadium, alcuni tifosi si sono portati un pezzo di campo a casa Follia totale #juventus #allianzstadium #invasione #amichevole ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band