Juventus, i tifosi strappano l'erba dello Stadium: esordio a rischio

La tradizionale sfida estiva tra Juventus e Juventus Next Gen, che per anni ha avuto come teatro Villar Perosa, questa volta ha lasciato qualche segno anche fuori dal campo. Dopo il fischio finale, come da consuetudine, i tifosi hanno invaso il terreno dell’Allianz Stadium per salutare da vicino i giocatori e vivere insieme a loro l’ultimo appuntamento prima dell’inizio della stagione. L’entusiasmo, però, in alcuni casi è andato oltre.

Tra gli episodi più curiosi c’è stato l’assalto a Edon Zhegrova, con i tifosi intenzionati a portarsi a casa un suo indumento, e la scivolata, del tutto involontaria, di un sostenitore su Federico Gatti. Ma a far discutere nelle ore successive è stato soprattutto un video diventato virale sui social: alcune persone, approfittando dell’accesso al prato, hanno iniziato a staccare zolle dal terreno di gioco per portarsele via come ricordo. Il rischio, considerato che mancano appena 10 giorni alla prima partita casalinga di campionato, era quello di ritrovarsi con un manto erboso danneggiato in vista dell’esordio all’Allianz Stadium contro il Parma, in programma il 29 agosto.