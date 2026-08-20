Kyrgios, Halep lo asfalta: "Non colpire mai qualcuno quando è a terra"

Parole che riportano alla luce una vecchia storia, perché l'ex numero uno del mondo era stata più volte tirata in ballo proprio da Kyrgios quando l'australiano commentava i casi di doping nel tennis. Halep era risultata positiva al Roxadustat agli US Open del 2022. Una vicenda che le era costata inizialmente una squalifica di quattro anni , poi ridotta dal Tas a nove mesi nel 2024. La romena ha sempre sostenuto la propria innocenza rispetto a un'assunzione volontaria della sostanza e la sua battaglia per dimostrare la propria versione dei fatti si è trascinata per mesi.

"Non colpire mai qualcuno quando è a terra ". Bastano poche parole a Simona Halep , in una storia pubblicata su Instagram, per riaccendere la polemica con Nick Kyrgios , proprio nel giorno, quello di mercoledì, nel quale il tennista australiano si ritrova alle prese con un caso antidoping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato prima dell'Atp di Maiorca. Un messaggio pubblicato dalla romena in una storia Instagram che non cita direttamente Kyrgios, ma che sembra avere un destinatario fin troppo chiaro: ”La vita ha uno strano modo di scambiare le posizioni — si legge ancora — E un modo ancor più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta ".

Kyrgios aveva però utilizzato anche il caso Halep per sostenere le proprie posizioni molto dure nei confronti dei tennisti coinvolti in vicende di doping. Lo stesso atteggiamento che, durante il caso Clostebol, aveva riservato a Jannik Sinner, diventando uno dei suoi critici più accesi. L'australiano aveva attaccato ripetutamente il numero uno italiano dopo la positività al Clostebol emersa nel 2024 e la successiva sospensione concordata con la Wada nel 2025.

Ora però la situazione si è ribaltata. Kyrgios è stato sospeso dall'Itia dopo la positività alla cocaina e ha ammesso l'accaduto, spiegando di aver attraversato un periodo particolarmente difficile, tra problemi fisici e personali. Ed è proprio qui che le parole di Halep assumono un peso particolare. "Non colpire mai qualcuno quando è a terra", ha scritto la romena, prima di aggiungere la frase sulla differenza tra "un incidente e una scelta”. Un messaggio che non contiene accuse dirette, ma che arriva dopo anni in cui Kyrgios ha espresso giudizi molto netti sulle vicende antidoping altrui. E che, inevitabilmente, ha fatto pensare al tennista australiano proprio mentre si trova a dover affrontare una delle situazioni più delicate della sua carriera.