Ranucci, dietrofront sulla querela a Clementina Forleo? Interviene il suo avvocato

Smentita dall'avvocato di Sigfrido Ranucci la notizia secondo cui il giornalista non avrebbe più querelato la magistrata Clementina Forleo, autrice di un post su Facebook in cui notava che "in un Paese normale" il giornalista di Report sarebbe "già stato indagato per estorsione". Nessun dietrofront, dunque, come confermato all'Agi dal legale Roberto De Vita: "Dispiace che una magistrata, ben consapevole dell'importanza delle dichiarazioni pubbliche di chi riveste ruoli istituzionali, abbia fatto affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose - ha spiegato -, per le quali Ranucci è costretto a rivolgersi alla autorità giudiziaria. Parole ben oltre la perdita di sobrietà con gravi conseguenze legali".

Al centro della vicenda un post pubblicato domenica 16 agosto su Facebook dalla Forleo nel quale si è chiesta "Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti costi mantenere il timone di Report (trasmissione del servizio pubblico) con la minaccia di spifferare le chat con 'tutti'? E chi sono i 'tutti' di cui parla?". Dichiarazioni, queste, che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Il giornalista, in un evento in Trentino, aveva fatto un parziale dietrofront. Poi in serata la precisazionedell'avvocato: "Confermo che procederemo alla querela", "anche da parte di Ranucci".