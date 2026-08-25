Andrea Sempio interrogato, il sospetto della criminologa: "Movimenti oculari, cosa c'è dietro"

"E qui - frena subito - mi fermo perché altrimenti... Però ecco, il silenzio legittimo come lei ha detto, è molto interessante perché dice tantissimo". E ancora, ricordando quanto già sostenuto in passato: "Io proprio qui da lei in tempi non sospetti parlai di un gesto di sadismo, cioè dell'assassino che si sporge per guardare il cadavere di Chiara e a distanza di molti mesi, io fui molto criticata per questa cosa che dissi, in realtà la procura pubblicò quella nota in cui parlava di un movente di crudeltà, quindi in qualche modo avallando la sua intuizione, molto interessante".