Andrea Sempio interrogato, il sospetto della criminologa: "Movimenti oculari, cosa c'è dietro"

"A me interessa moltissimo il silenzio di Andrea Sempio". Esordisce così, ospite di Zona Bianca, Simona Ruffini. Precisando di non fare diagnosi, la psicologa forense commenta il comportamento del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Guardandolo vedo che lui mentre Civardi gli parla ha dei movimenti oculari molto particolari che mi suggeriscono che lui guarda in determinate posizioni - spiega durante la puntata in onda lunedì 24 agosto su Rete 4 -, quindi accede a delle immagini interne, a dei discorsi con se stesso".
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"E qui - frena subito - mi fermo perché altrimenti... Però ecco, il silenzio legittimo come lei ha detto, è molto interessante perché dice tantissimo". E ancora, ricordando quanto già sostenuto in passato: "Io proprio qui da lei in tempi non sospetti parlai di un gesto di sadismo, cioè dell'assassino che si sporge per guardare il cadavere di Chiara e a distanza di molti mesi, io fui molto criticata per questa cosa che dissi, in realtà la procura pubblicò quella nota in cui parlava di un movente di crudeltà, quindi in qualche modo avallando la sua intuizione, molto interessante".
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Da qui la conclusione della criminologa: "Il sadismo non è chiaramente il sadismo sessuale nell'omicidio, ma è un sadismo nell'aver punito forse la vittima e quindi nel guardare il proprio operato".
Caso Garlasco: l'interpretazione comportamentale di Sempio— Zona Bianca (@zona_bianca) August 24, 2026
Simona Ruffini a #zonabianca pic.twitter.com/aRIyKVp2ky